На 4-й день: МКЧХ зробив заяву щодо знищення Каховської ГЕС

У МКЧХ переконують, що забезпечують мешканців Херсона та прилеглих територій чистою питною водою, надсилають помпи, ремонті комплекти, а також медикаменти та продукти.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що групи організації перебувають у Херсоні та Нововоронцовці. "Нашим безпосереднім завданням є забезпечення мешканців Херсона та прилеглих територій чистою питною водою", - йдеться у заяві на сайті МКЧХ , датованій п'ятницею, 9 червня.

Також, як повідомляє МКЧХ, організація надсилає до Херсона та постраждалих районів труби, ємності для води, помпи, ремонті комплекти, а також медикаменти та харчові продукти.

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Крім цього, МКЧХ обіцяє допомогти впоратись із ризиком спрацювання наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули і принесені в регіон паводковими водами.

Також у Червоному Хресті кажуть, що "просять доставити критичну допомогу в ті райони, де наразі організація не має дозволу для роботи". Ймовірно, мається на увазі окупована Росією частина Херсонської області.

Критика у бік Червоного Хреста

Як повіломлялось, наступного дня після руйнування Каховської ГЕС - 7 червня - президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Bild заявив, що Україна не отримала від ООН і Червоного Хреставідповіді на запити про допомогу з катастрофою.

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"Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований", - сказав Зеленський. А якщо реакція і була, то "дуже дипломатична", зауважив він. Президент наголосив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали би бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає".

У відповідь Український Червоний Хрест заперечив критику в бездіяльності та наголосив, що не може працювати на окупованих РФ територіях. "У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - йшлося в повідомленні.