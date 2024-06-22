МКЧХ повідомив про обстріл свого офісу в Секторі Гази

Частина Сектора Гази, де розташований офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зазнала обстрілів. Про це повідомила в ніч на суботу, 22 червня, пресслужба МКЧХ у соцмережі X.

Унаслідок скоєного на північ від палестинського міста Рафаху, за даними пресслужби, загинули понад 20 осіб і ще 45 отримали поранення. Повідомляється, що обстріл стався вдень 21 червня. Внаслідок удару зазнала пошкоджень будівля офісу МКЧХ, зазначають в добродійній організації. Крім того, поблизу офісу МКЧХ розташоване наметове містечко біженців, де перебували сотні людей. "Цей інцидент спричинив масовий приплив постраждалих у сусідній польовий шпиталь Червоного Хреста. Шпиталь прийняв 22 убитих і 45 поранених, а також повідомляється про супровідні жертви", - повідомили у пресслужбі МКЧХ.

В благодійній організації наголосили, що обстріли, які стаються в такій близькості до гуманітарних структур, "становлять загрозу життю мирних жителів та гуманітарних осіб". Хто саме здійснив атаку, у повідомленні МКЧХ не уточнили.

Водночас британський мовник ВВС повідомив із посиланням на заяви контрольованого палестинським екстремістським рухом ХАМАС (визнано терористичним у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.) міністерства охорони здоров'я Гази, що кількість жертв може бути більшою. Сам ХАМАС звинуватив в обстрілах Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльські військові розслідують інцидент

Згодом речник Армії оборони Ізраїлю заявив у коментарі BBC, що згідно з попередньою оцінкою, "ознак, що атаку вчинили саме ізраїльські війська, не знайдено". Попри це він зазначив, що розслідування інциденту триває.

Водночас у суботу ізраїльські військово-повітряні сили завдали нових ударів по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Повідомляється, що внаслідок цих ударів та низки операцій ізраїльських військ у центрі і на півдні цієї частини Палестинських територій убито невідому кількість супротивників, знищено пусковий ракетний майданчик і кілька тунелів, а також вилучено зброю, передадає dpa.

Водночас у підконтрольному ХАМАСу відомстві з охорони здоров’я повідомили, що внаслідок ізраїльських атак на райони Аль-Туффа і Аль-Шаті в Газі загинули щонайменше 42 людини.

Напад ХАМАСу на Ізраїль і міжнародна критики щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу вчинили напад на Ізраїль з території Сектора Гази, вбили близько 1200 людей та захопили 250 заручників, з яких близко сотні досі утримують у Секторі Гази. Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну до "повного знищення терористів".

Як заявляють місцеві медичні служби, що контролюються ХАМАСом, під час воєнної операції в Секторі Гази загинули вже понад 37,5 тисячі палестинців, ще близько 86 тисяч отримали поранень. Цю інформацію неможливо підтвердити з незалежних джерел, однак Ізраїль наражається на міжнародну критику щодо гуманітарної ситуації в Секторі Гази.