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Зеленський зустрівся з лідером Судану, говорили про безпеку

Євгенія Наконечна
23 вересня 2023 р.

В ході незапланованої зустрічі лідери України і Судану обговорили подальшу співпрацю та діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

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Президент України Володимир Зеленський із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом
Президент України Володимир Зеленський із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-БурганомФото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Зустріч відбулась в суботу,  23 вересня, в аеропорту "Шенон" в Ірландії.

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Згідно з інформацією Офісу президента України, на зустрічі лідери обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.

Зеленський подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України та запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у Глобальному саміті миру. На зустрічі також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров також взяв участь у зустрічі, повідомила пресслужба відомства.

Днями повідомлялось, що згідно розслідування американського видання CNN, українські спецслужби з високою ймовірністю стояли за серією ударів безпілотників у Судані, спрямованих проти воєнізованого угруповання "Сили швидкого реагування", підтримуваного російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер" у протистоянні з регулярною армією країни.

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