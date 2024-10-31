Майже пів мільярда дітей живуть у зонах війни

Загалом 19 відсотків дітей світу змушені жити в зонах, де не вщухають війни, підрахували в добродійній організації Save the Children.

Торік близько 473 мільйони дітей у всьому світі проживали в зонах конфліктів - це більш ніж удвічі більше, ніж 30 років тому. Такі дані оприлюднила в четвер, 31 жовтня, благодійна організація Save the Children в Берліні. Згідно з підрахунками благодійників, це становило 19 відсотків від загальної кількості дітей у світі.

Так само зросла і кількість тяжких злочинів проти дітей, скоєних під час конфліктів. Зазначається, що у 2023 році було зафіксовано 31 721 підтверджений випадок таких злочинів, що на 15 відсотків більше, ніж у попередньому році.

В Україні найбільше число атак на школи

В Україні Save the Children зафіксувала у 2023-му найвище число воєнних атак на школи - серед 2414 нападів на школи та лікарні по всьому світу, що було більше, ніж будь-коли за останні десять років.

У дослідженні благодійної організації Україна також позначена як один з трьох регіонів, де зафіксована найбільша кількість дітей-жертв війни, - разом з Ефіопією та Сектором Гази. Загалом у 2023 році були вбиті або покалічені 11 338 - в середньому 31 дитина на день.

Близький Схід - найнебезпечніший регіон для дітей

За кількістю постраждалих дітей до загальної кількості населення найнебезпечнішим регіоном виявився Близький Схід. "Тут більш ніж кожна третя дитина живе в безпосередній близькості від збройного конфлікту", - констатувала організація. Найбільше зростання кількості тяжких злочинів, вчинених проти дітей, зафіксовано в Судані, на північному сході Африки, де зареєстровано 1 759 злочинів, причому з 2022 року їхня кількість зросла більш ніж уп'ятеро. Утім, найбільше злочинів - 8 434 - було зафіксовано на Палестинських територіях.

"За кожною цифрою в нашій доповіді стоїть багато індивідуальних доль дітей, які хочуть лише одного - жити в мирі", - зазначила Леа Меєр (Lea Meyer), експертка з гуманітарної допомоги цієї організації. Тож в організації вимагають, щоб держави виконували свої зобов'язання щодо захисту дітей в конфліктах - "юридично, фінансово і за допомогою своїх зовнішньополітичних дій".

За інформацією благодійної організації, доповідь ґрунтується на даних Інституту дослідження проблем миру Prio, що базується в Осло, а також на звітах Організації Об'єднаних Націй (ООН). Зона конфлікту визначається у звіті як територія в радіусі 50 кілометрів навколо місця, де протягом року відбулася щонайменше одна "конфліктна подія". За даними Save the Children, у 2023 році у світі точилися 59 воєн за участі держав.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. За верифікованими даними станом на 26 жовтня 2024 року, в Україні загинули 583 дитини та понад 1655 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.