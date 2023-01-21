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Президентка Молдови Майя Санду
Кишинів обдумує можливість відмови від позаблокового статусу, визнала президентка Молдови Майя СандуФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ПолітикаМолдова

У Молдові задумалися над відмовою від позаблокового статусу

Валерій Сааков
10 год. тому

Через війну РФ проти України й російську пропаганду в Кишиневі обдумують можливу відмову від позаблоковості й вступ до "більшого альянсу", визнала президентка Майя Санду.

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Президентка Молдови Майя Санду визнала, що Кишинів обдумує можливість відмови від позаблокового статусу та оцінює необхідність можливого вступу до військово-політичного альянсу. Про це Санду розповіла в інтерв'ю американському виданню Politico, опублікованому в суботу, 21 січня. 

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За словами Санду, нині через війну Росії проти України в Молдові точиться "серйозна дискусія" про спроможність країни захистити себе та необхідність приєднання до "більшого альянсу". У відповідь на запитання журналістів щодо можливості вступу Молдови до НАТО, Санду зазначила, що країна все ще зважує свій наступний крок і те, чи знадобиться для цього зміна конституції.

"Якщо в якусь мить ми як нація дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися через демократичний процес", - наголосила вона.

Фактор російської пропаганди

Санду також підкреслила, що Республіка Молдова - "мирна країна". "Це не Молдова розпочала війну проти своїх сусідів", - наголосила вона. Утім, вона визнала, що її країна є вкрай "вразливою", зокрема й через вплив російської пропаганди й дезінформації, котрі є складовими російської гібридної війни. Але завдяки "мужності" й "опору" українців, Молдова поки не має прямої воєнної загрози, додала Санду.

"Ми стикаємося з низкою ризиків, але жоден із них не зрівняється з ситуацією в Україні та з ціною, яку платять українці", - сказала вона.

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Як повідомлялося, під час масованих російських ракетних обстрілів території України, на території Молдови фіксували прильоти ракет або падіння уламків ракет. Також були й аварійні відключення електропостачання через пошкодження української енергомережі внаслідок російських ракетних атак.

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