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У Гаагу подали позов проти Ірану за збиття літака МАУ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Україна, Канада, Великобританія та Швеція звернулися до Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття українського пасажирського боїнга.

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Рештки літака МАУ, збитого над Тегераном
Рештки літака МАУ, збитого над ТегераномФото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Україна, Канада, Великобританія та Швеція та Україна подали до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі позов проти Ірану за збиття пасажирського літака компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) в 2020 році. Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті суду в середу, 5 липня.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України пояснили, що Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення спору, надіслану в грудні 2022 року. "Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв'язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", - наголосили в МЗС.

Конвенція, учасником якої є Іран, вимагає від держав забороняти, запобігати та карати правопорушення проти цивільної авіації. В українському МЗС зазначили, що дії та бездіяльність офіційного Тегерана щодо збиття членами аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) двома ракетами літака МАУ є порушенням міжнародних правових зобов'язань Ірану.

Іран не провів прозоре розслідування

"Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів", - ідеться у заяві МЗС України.

У квітні цього року суд в Ірані виніс вироки десятьом іранським військовим за збитий літак МАУ над Тегераном. Одного з командирів засудили до десяти років позбавлення волі, дев'ятьох інших - від року до трьох. При цьому імена засуджених не розголошували.

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Трагедія над Тегераном: 176 загиблих

Пасажирський літак Boeing авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс за маршрутом "Тегеран - Київ", розбився одразу після зльоту поблизу Тегерана вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів з різних країн (громадяни Ірану, Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану та Німеччини, переважно - етнічні іранці) та дев'ятеро членів екіпажу - українців. Усі вони загинули.

Іран спершу заперечував, що літак міг бути збитий, однак через три дні визнав, що його військові нібито "помилково" збили боїнг. Пізніше відповідальність за провину свого підрозділу взяв командувач аерокосмічними силами КВІР Амір Алі Хаджізаде.

Після тривалих складних переговорів, наприкінці 2020 року, Іран запропонував заплатити сім'ям жертв по 150 тисяч доларів, що різко розкритикували українські та канадські чиновники, заявивши, що розмір компенсації не може вирішуватися однобічно.

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Збиття літака МАУ: Україна подала на Іран позов у Гаагу

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Рештки літака МАУ, збитого над Тегераном

У Гаагу подали позов проти Ірану за збиття літака МАУ

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