Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій

Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді у понеділок, 3 січня, постановив, що Іран має виплатити 107 мільйонів канадських доларів (майже 75 мільйонів євро) родичам шести жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що сталася в Тегерані два роки тому.

Поки незрозуміло, як саме родичі загиблих канадців мають отримати кошти від Тегерану. Втім, постанова суду має символічне значення для сімей, які скаржилися на відсутність прозорості розслідування в Ірані та нездатність добитися справедливості, пише AP.

Зазначимо, що рішення про компенсації виніс канадський суддя Едвард Белобаба, який у травні дійшов висновку, що Іран, збивши пасажирський літак, скоїв терористичний акт. Це дозволило сім'ям загиблих позиватися про відшкодування. Вони вимагали компенсацій у розмірі 1,5 мільярда канадських доларів.

Тоді Тегеран засудив рішення, заявивши, що воно "не має підстав" і що Канада не має юрисдикції з цього питання.

У червні 2021 Швеція, Велика Британія, Україна та Канада подали позов проти Ірану із вимогою виплатити компенсації сім'ям загиблих. Тоді ж влада Канади опублікувала звіт групи канадських судових експертів щодо збиття Іраном пасажирського літака МАУ, який підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття літака.

Катастрофа літака МАУ

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів, зокрема 57 громадян Канади, і дев'ятеро членів екіпажу. Більшість пасажирів прямували транзитом до Торонто на навчання та роботу після новорічних свят в Ірані. Усі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни "помилково" збили Boeing. Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи. Цю заяву різко розкритикували українські та канадські чиновники, заявивши, що розмір компенсації не може вирішуватися однобічно.