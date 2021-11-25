Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752 поблизу Тегерану в січні 2020 року повторно закликала Іран до добросовісних переговорів, які має бути проведено до кінця цього року. Про це повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) України у середу, 24 листопада.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - зазначається у спільній заяві.

Також міністри наголосили, що Іран повинен виконати міжнародно-правове зобов'язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі. "Повторно закликаємо до добросовісних переговорів і їхнього проведення до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж Іран надалі уникатиме переговорів, Координаційна група планує "серйозно розглянути інші дії та заходи щодо розв'язання цього питання в рамках міжнародного права".

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Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни "помилково" збили Boeing. Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

Раніше президент України Володимир Зеленський відмовився від спершу запропонованих Тегераном виплат по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих під час аварії, вважаючи цю суму недостатньою.

У червні 2021 року влада Канади опублікувала звіт групи канадських судових експертів щодо збиття Іраном пасажирського літака МАУ, який підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття літака.