Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вважає недоцільною участь посла України в Ірані у судовому засіданні у справі щодо збиття Іраном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752 над Тегераном у січні 2020 року, на якому зачитають обвинувальний акт. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства щодо початку слухань, оприлюдненій у понеділок, 22 листопада.

У МЗС подякували Ірану за запрошення посла України взяти участь у цьому засіданні. Водночас там відзначили, що наразі запитувані документи та інформація у цій справі не були надані українській стороні компетентними органами Ірану. "У зв'язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 21 листопада 2021 року в Тегерані відбулось перше засідання військового суду Ірану у справі щодо збиття літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном у січні 2020 року.

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Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни "помилково" збили Boeing. Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

У червні 2021 року влада Канади опублікувала звіт групи канадських судових експертів щодо збиття Іраном пасажирського літака МАУ, який підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття літака.