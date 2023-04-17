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Місце авіакатастрофи МАУ в Ірані, 2020 рік
Місце авіакатастрофи МАУ в Ірані, 2020 рікФото: AFP/Irna/A. Tavakoli
Закон і правоІран

Збиття літака МАУ: Іран засудив 10 військових до ув'язнення

Ольга Журавльова
20 хв. тому

За збитий у 2020 році український боїнг МАУ в Ірані засуджено до різних термінів ув'язнення десятьох осіб.

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Суд в Ірані виніс вироки десятьом іранським військовослужбовцям за збитий у 2020 році пасажирський літак Міжнародних авіаліній України (МАУ)  рейсу PS752 над Тегераном.

Одного з командирів засудили до десяти років позбавлення волі, дев'ять інших військових отримали терміни від одного до трьох років, повідомила 16 квітня, агенція AFP. Водночас агенція dpa з посиланням на сайт судової системи Mizan Online повідомляє, що командира було засуджено загалом до 13 років позбавлення волі.

"Командир зенітно-ракетного комплексу "Тор М-1" "випустив дві ракети" по авіалайнеру "всупереч наказу" і без отримання дозволу",- йдеться на судовому порталі. Імен засуджених не названо. Загалом у цій справі було проведено 20 судових слухань. 

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Трагедія над Тегераном: 176 загиблих

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів з різних країн, зокрема, громадяни Ірану, Канади,  Швеції, Афганістану,  ФРН і Великої Британії та дев'ятеро членів екіпажу - українців. Усі вони загинули.

Іран лише за три дні визнав, що військові країни "помилково" збили Boeing. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

У грудні 2020 Іран запропонував заплатити сім’ям усіх 176 жертв по 150 тисяч доларів. Цю заяву різко розкритикували українські та канадські чиновники, заявивши, що розмір компенсації не може вирішуватися однобічно.

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