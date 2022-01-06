Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану

Іран відмовляється вести переговори про відшкодування збитків за знищення літака "Міжнародних авіалінії України" (МАУ) у небі над Тегераном у січні 2020 року, стверджують у міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752. Спільну письмову заяву із звинуваченнями на адресу Ісламської республіки у четвер, 6 січня опублікували міністерства закордонних справ Швеції, Великобританії, України та Канади.

Автори заяви - міністри закордонних справ чотирьох країн - напередодні другої річниці катастрофи припиняють спроби домовитись із винуватцями катастрофи про компенсації жертвам, оскільки "всі спроби переконати Іран... є марними". В звернені вказано: офіційний Тегеран наприкінці грудня першим несподівано відмовився від подальших переговорів, оскільки "не бачить в них потреби".

Влада Ісламської республіки поки що ніяк не відповіла на закиди міжнародної групи. Її ж учасники в подальшому зосередяться на вирішенні питання компенсацій за допомогою міжнародного права.

"Ми виражаємо єдність у своєму зобов’язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752", - пишуть міністри закордонних справ.

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МАУ може піти у суди

Українська авіакомпанія МАУ також скаржиться на відсутність діалогу з іранською стороною. "Остання зустріч була в червні 2021 року, більше їх не було. Говорити про те, наскільки великий прогрес у цьому питанні, складно", - розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер президент компанії Євген Дихне.

Через примарні перспективи міжурядових переговорів він не виключає, що МАУ у приватному порядку звертатиметься до арбітражного суду з вимогою відшкодування збитків від катастрофи. Втім розмір шкоди, за словами топ-менеджера, все ще оцінюють експерти.

У суботу 8 січня МАУ організовує у Києві офіційний захід у память про пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752. Окрім родичів жертв в ньому візьмуть участь представники органів української влади та посольств держав, чиї громадяни загинули у катастрофі.

Трагедія в небі над Тегераном

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів: 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Українцями були дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів. Всі вони загинули.

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Іран лише за три дні визнав, що військові країни "помилково" збили Boeing. Переговори між Україною та Ісламською республікою щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року.

30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило: уряд виплатить сім'ям кожної з 176 жертв по 150 тисяч доларів. Цю заяву різко розкритикували українські та канадські чиновники, заявивши, що розмір компенсації не може вирішуватися однобічно.

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