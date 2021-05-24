У Мінську призупиняли посадку на літак авіакомпанії Lufthansa

У зв'язку з безпековим застереженням щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa, котрий мав летіти в понеділок, 24 травня, з Мінська до Франкфурта-на-Майні, посадка на цей літак у мінському аеропорту була призупинена.

Як повідомила пресслужба аеропорту, причиною повторної перевірки й затримки рейсу стало повідомлення про можливу підготовку теракту. "На електронну пошту Національного аеропорту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт. Виліт був запланований на 14:20. Посадка на даний рейс була припинена", - йшлося в повідомленні пресслужби, цитує агентство новин "Інтерфакс-Захід".

Інформацію про призупинення посадки на цей рейс у Білорусі підтвердила цього дня й авіакомпанія Lufthansa інформагенції dpa.

Згідно із коментарем авіаперевізника, всі пасажири змушені були пройти повторну перевірці безпеки перед вильотом. Також літак було повторно обстежено. Повторну перевірку пройшли також усі вантажі й валізи. Ці заходи зачепили 51 особу, в тому числі п'ятьох членів екіпажу, зазначалося в повідомленні.

За даними авіаперевізника, літак, хоч і з запізненням, але все-таки вилетів з аеропорту Мінська.

Нагадаємо, напередодні влада Білорусі змусила до екстреної посадки літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака, його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич. Хоч літак після перевірки знову відпустили, однак серед пасажирів, котрі повернулися до Вільнюса, Протасевича не було.

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Такі дії білоруської влади викликали різке обурення з боку ЄС, США, НАТО, а також окремих європейських країн. Інцидент обговорять також учасники неформального саміту ЄС, який розпочнеться 24 травня.

Раніше офіційні представники ЄС, а також високопосадовці різних європейських країн вимагали відчутних наслідків для Білорусі, в тому числі закриття повітряного простору цієї країни для європейської цивільної авіації.