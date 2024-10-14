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ПолітикаЛитва

У Литві опозиція виграла перший тур виборів до Сейму

Олена Перепадя
14 жовтня 2024 р.

Хоча партія чинної прем'єрки Інгріди Шимоніте посіла друге місце, аналітики вважають, що політика Литви щодо України не зміниться.

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Парламентські вибори в Литві 13 жовтня
На одній з виборчих дільниць у Вільнюсі 13 жовтняФото: Mindaugas Kulbis/AP/dpa/picture alliance

У Литві за результатами першого туру виборів до Сейму перемогла опозиційна Соціал-демократична партія з 19,36 відсотка голосів виборців, повідомила виборча комісія у Вільнюсі в понеділок, 14 жовтня.

Консервативний "Союз Батьківщини" чинної прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте посів друге місце з 17,96 відсотка голосів.

Третє місце з 14,99 відсотка взяла популістська партія "Зоря Німану", відома своєю відвертою антисемітською риторикою. На четвертому місці - союз демократів "В ім'я Литви" з 9,2 відсотка, на п'ятому - Рух лібералів з 7,7 відсотка, на шостому - Союз селян і зелених Литви з 7 відсотками голосів.

На виборах проголосували 52,06 відсотка виборців - цей показник активності приблизно на 5 відсотків вищий, ніж на попередніх виборах.

Голосування 13 жовтня було першим із двох турів. У першому виборці визначать 70 місць у парламенті, голосуючи за списки партій. За два тижні вони обиратимуть ще 71 депутата в округах. За депутатські мандати борються 14 партій та одна коаліція.

Політика щодо України не зміниться

Як зазначають оглядачі, результати загалом підтвердили передвиборні опитування, які вказували на можливу зміну литовського уряду.

Переможці першого туру виборів мають намір формувати уряд з лівими партіями. Вони уже заявили, що у разі урядування зовнішня політика не зміниться і допомога Україні залишиться пріоритетом.

Через своє розташування насхідному фланзі НАТО Литва особливо вразлива у геополітичному протистоянні з Росією та розглядає війну РФ проти України як пряму загрозу власній безпеці, пише dpa. Саме з цією метою Німеччина ухвалила рішення про розміщення в Литві на постійній основі боєздатної бригади Бундесверу чисельністю близько 5000 військових. 

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