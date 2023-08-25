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ПолітикаЛатвія

У Латвії затримали чотирьох осіб за підозрою в роботі на ФСБ

Віталій Кропман | Віолетта Чайковська
25 серпня 2023 р.

Служба держбезпеки Латвії затримала чотирьох латвійців за підозрою в роботі на російські спецслужби. Суд уже взяв під варту трьох з них.

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Затримання. Арешт. Суд.
Чотирьох латвійців підозрюють в роботі на російську ФСБ (фото символічне)Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Pool/dpa/picture alliance

Служба державної безпеки Латвії повідомила в п'ятницю, 25 серпня, про затримання чотирьох громадян країни за підозрою в роботі на спецслужби Росії.

Кримінальну справу порушили 1 серпня за статтею про надання допомоги іноземній державі в діях, спрямованих проти Латвії.

Правоохоронці провели обшуки на 14 об'єктах у Ризі й інших містах, вилучили велику кількість носіїв інформації та різних документів, зокрема пристрої, які можуть бути товарами стратегічного значення та використовуватись для незаконної оперативної діяльності.

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Трьох підозрюваних суд взяв під варту, а до четвертого застосував запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі: йому заборонили виїжджати за межі Латвії. Їм інкримінують діяльність, спрямовану проти безпеки Латвії та її населення за дорученням Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. 

"В інтересах слідства Служба держбезпеки наразі утримується від подальших коментарів", - зазначається в повідомленні.

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