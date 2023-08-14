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Польща затримала двох росіян: поширювали "Вагнер-пропаганду"

Віолетта Чайковська
2 год. тому

За підозрою в шпигунстві у Польщі заарештували двох росіян, які поширювали у Варшаві та Кракові, пропаганду ПВК "Вагнер".

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Логотип російської ПВК "Вагнер"
Двох росіян, які поширювали "вагнерівську" пропаганду, взяли під варту в Польщі.Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

У Польщі затримали двох росіян, які поширювали у Варшаві та Кракові пропагандистські матеріали російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це в понеділок, 14 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, їх взяли під варту за підозрою в шпигунстві. 

Станом на 4 серпня було відомо про затримання в Польщі 16 людей за підозрою в участі у російській шпигунській мережі. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та України, які брали участь у розвідці військових об'єктів і морських портів, а також проводили пропагандистську діяльність на користь РФ.

Дії цієї мережі включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі", повідомляли тоді в польському Агентстві внутрішньої безпеки.

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7 серпня білоруські військові розпочали військові навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею та Литвою. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України. Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

У відповідь на це Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. Польський міністр оборони Маріуш Блащак каже, що таким чином країна хоче "налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу". Плани посилення кордону з Білоруссю оголосили також Литва та Латвія, втім, скільки саме підрозділів будуть розгорнуті додатково, там не уточнили. 

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