Польща затримала двох росіян: поширювали "Вагнер-пропаганду"

За підозрою в шпигунстві у Польщі заарештували двох росіян, які поширювали у Варшаві та Кракові, пропаганду ПВК "Вагнер".

У Польщі затримали двох росіян, які поширювали у Варшаві та Кракові пропагандистські матеріали російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це в понеділок, 14 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, їх взяли під варту за підозрою в шпигунстві.

Станом на 4 серпня було відомо про затримання в Польщі 16 людей за підозрою в участі у російській шпигунській мережі. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та України, які брали участь у розвідці військових об'єктів і морських портів, а також проводили пропагандистську діяльність на користь РФ.

Дії цієї мережі включали "підготовку сходження з колій потягів, що перевозять допомогу Україні", а також "розпалювання настроїв проти українського народу або надання допомоги Україні з боку Польщі", повідомляли тоді в польському Агентстві внутрішньої безпеки.

Читайте також: Дуда підписав оновлений закон про російський вплив у Польщі

Польща посилює кордон через загрозу "Вагнера"

Польща б'є на сполох через потенційні загрози з Білорусі, де після невдалого заколоту в РФ базується російська ПВК "Вагнер".

7 серпня білоруські військові розпочали військові навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею та Литвою. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України. Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

У відповідь на це Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. Польський міністр оборони Маріуш Блащак каже, що таким чином країна хоче "налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу". Плани посилення кордону з Білоруссю оголосили також Литва та Латвія, втім, скільки саме підрозділів будуть розгорнуті додатково, там не уточнили.