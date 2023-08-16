Латвія мобілізує прикордонників через загрозу з Білорусі

Через загрозу з боку Білорусі латвійська прикордонна служба призупинила відпустки своїх офіцерів і відкликала назад тих, хто вже взяв їх.

Латвія заявила про мобілізацію з 15 серпня додаткових прикордонників для посилення охорони кордону з Білоруссю.

Зокрема, латвійська державна прикордонна служба призупиняє щорічні відпустки своїх співробітників, а офіцерів, які зараз перебувають у відпустках, відкликають з них. Також прикордонна служба звернулася за додатковою підтримкою до збройних сил та поліції.

Рішення ухвалили "через різке зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за останню добу", коли прикордонники Литви виявили 96 спроб незаконного перетину, "збільшення участі білоруської влади в організації потоку нелегальних мігрантів" та "інформацію про ризики, що свідчить про можливе зростання гібридної загрози".

Ризики на білоруському кордоні

У 2021 році тисячі нелегальних мігрантів з Іраку та Сирії прибули через Білорусь до кордонів Латвії, Литви та Польщі. Експерти та лідери країн Європейського Союзу поклали відповідальність за організацію напливу нелегалів на режим білоруського правителя Олександра Лукашенка, звинувативши його у використанні мігрантів для політичного тиску. З початком повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну почався новий виток міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу.

Крім того, стурбованість Латвії, Литви та Польщі викликало перекидання в липні в Білорусь бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" після невдалого заколоту в РФ. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що російські найманці під виглядом білоруських прикордонників допомагатимуть нелегальним мігрантам проникати на територію ЄС. Моравецький додав, що і самі бойовики ПВК можуть намагатися проникнути до Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, і тим самим створюючи додаткові ризики.

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Польща та Литва посилюють кордон з Білоруссю

7 серпня білоруські військові розпочали військові навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею та Литвою. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України. Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

У відповідь Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. У міноборони країни пояснили, що таким чином хочуть "налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу".

Плани посилення кордону з Білоруссю оголосила також Литва, втім, скільки саме підрозділів будуть розгорнуті додатково, там не уточнили.

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