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У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 26 постраждалих

Дмитро Шварц
21 листопада 2024 р.

26 людей постраждали внаслідок ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу зранку 21 листопада. Двоє жінок перебувають у важкому стані. Рятувальні роботи на місці удару завершені.

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Рятувальник біля будинку у Запоріжжі, зруйнованого ракетним ударом військ РФ, березень 2024 року
Рятувальники завершили роботи на місці удару у Кривому Розі (фото з архіву)Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/picture alliance

Рятувальні роботи на місці ранкового ракетного удару, якого війська РФ завдали по Кривому Рогу у четвер, 21 листопада, завершено, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Внаслідок цього удару постраждали 26 людей.

"26 людей, серед яких - двоє дітей, постраждали у Кривому Розі через ракетний удар. Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС" - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як уточнив оільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, двоє постраждалих жінок перебувають у важкому стані: у однієї - різані рани голови, в іншої - осколкове поранення живота.

Читайте також: РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

У Дніпрі ліквідовують наслідки удару МБР 

Воднчоас у Дніпрі триває ліквідація наслідків удару, якого війська РФ завдали міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), повідомив Лисак. Внаслідок цього удару, нагадаємо, постраждав реабілітаційний центр для людей з інвалідністю.

"У самому корпусі побито декілька десятків вікон. Місцями понівечена покрівля. На кухні, де ще вчора людей з інвалідністю навчали як розігріти чи приготувати обід, потрощений посуд. Та найбільші руйнування - у котельні на території. Обладнання й комунікації вціліли. Втім, саме приміщення, де постійно має знаходитись фахівець, який обслуговує устаткування, потрощене", - повідомив Лисак.

Він додав, що у самому закладі дивом минулося без постраждалих, адже персонал і пацієнти встигли пройти в укриття. "Їх було семеро, бо більшість проходять реабілітацію вдень", - повідомив він.

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