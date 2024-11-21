Ракетний удар РФ: у Дніпрі постраждав реабілітаційний центр

Рано вранці російські війська атакували Україну ракетами. У Дніпрі пошкоджене промислове підприємство та центр реабілітації для людей з інвалідністю.

Зранку четверга, 21 листопада, російські війська завдали ракетного удару по Україні.

Повітряну тривогу оголосили близько 5 ранку через зліт МіГ-31К. Згодом Повітряні сили Збройних сил України повідомили про перебування в повітрі бомбардувальників Ту-95 - носіїв крилатих ракет.

Повітряні сили попереджали про пуски у бік Київської, Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, унаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство в Дніпрі.

За даними мера міста Бориса Філатова, також постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю.

Екстрені відключення в чотирьох областях та Києві

На тлі атаки в енергетичній компанії ДТЕК повідомили про застосування екстрених відключень у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою "Укренерго".

Згодом у Києві скасували аварійні відключення та перейшли на погодинні.