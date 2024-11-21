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Росія вдарила по Кривому Рогу: понад 20 постраждалих

Анастасія Шепелева
21 листопада 2024 р.

Російська ракета влучила в адміністративну будівлю. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. У місті розгорнули штаб допомоги.

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Постраждалі внаслідок російського ракетного удару в Кривому Розі, 27 серпня 2024
Архівне фото наслідків одного з ракетних ударів РФ по Кривому РогуФото: Stringer/REUTERS

Російські війська завдали в четвер, 21 листопада, ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Влучання зафіксували в адміністративну будівлю, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість поранених уже сягнула 26. Щонайменше 10 з них - у лікарнях. "Двоє жінок - у важкому стані. В однієї різані рани голови, в іншої - осколкове поранення живота", - повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих - двоє підлітків, один із них госпіталізований.

Крім адмінбудівлі, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси, легковик. 

У місті розгорнули штаб допомоги. "Якщо необхідно - допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу", - зазначив Вілкул.

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