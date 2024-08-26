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У Краматорську загинув радник з безпеки Reuters

Дмитро Шварц
26 серпня 2024 р.

38-річний Раян Еванс був колишнім британським солдатом, він працював з агентством з 2022 року і консультував журналістів Reuters з питань безпеки по всьому світу.

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Готель "Сапфір" у Краматорську після ракетного удару, 25 серпня 2024 року
На момент удару у "Сапфірі" перебувало шестеро членів команди Reuters Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Унаслідок ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську у суботу, 24 серпня, загинув громадянин Великобританії Раян Еванс, який був членом команди Reuters, що висвітлює війну в Україні, зокрема, працював радником з питань безпеки в агентстві.

Як йдеться у заяві Reuters у неділю, 25 серпня, 38-річний Еванс був колишнім британським солдатом, він працював з агентством з 2022 року і консультував журналістів Reuters з питань безпеки по всьому світу, в тому числі в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі.

"Ми надсилаємо наші найглибші співчуття та думки родині та близьким Раяна. Раян допоміг багатьом нашим журналістам висвітлювати події по всьому світу; нам буде його страшенно не вистачати", - йдеться у повідомленні Reuters.

Також агентство зазначає, що ще двоє його журналістів, які були в готелі під час удару по Краматорську, перебувають на лікуванні в медичному закладі, один з них отримав серйозні поранення. Троє інших членів команди Reuters, які також перебували в "Сапфірі" на момент атаки, були знайдені і перебувають у безпеці, повідомило агентство.

"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, в тому числі працюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім'ї", - заявили в Reuters.

За даними української сторони, загалом внаслідок удару РФ по Краматорську, завданого РФ напередодні, постраждали шестеро людей - більшість журналісти. Серед поранених громадяни США, Німеччини, Латвії та України. Окрім готелю, пошкоджено багатоквартирний будинок.

 

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