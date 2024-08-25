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Удар РФ по Краматорську: загинув британський журналіст

Степан Смишляєв
25 серпня 2024 р.

Рятувальні роботи на місці удару РФ по Краматорську завершено. Через атаку одна людина загинула, шестеро - постраждали. Більшість з них - іноземні журналісти.

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Наслідки ракетного удару РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську
В Краматорську через удар РФ загинув журналіст Reuters, постраждали ще четверо журналістів і дві місцеві мешканкиФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

З-під завалів будівлі готелю у Краматорську, зруйнованого ракетним ударом російських військ, деблокували тіло загиблого журналіста - підданого Великобританії, повідомила у неділю, 25 серпня, Національна поліція Донецька обласна прокуратура.

Там не уточнили, на яке видання він працював, але раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що на місці удару тривають пошуки журналіста інформаційної агенції Reuters, підданого Британії.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що пошуково-рятувальні роботи завершено.

Наслідки удару: шестеро поранених, один загиблий

Загалом внаслідок удару РФ по Краматорську, завданого напередодні, постраждали шестеро людей, один чоловік загинув.

Більшість постраждалих є журналістами. В готелі було шестеро співробітників Reuters, раніше повідомлялося, що через атаку РФ постраждали четверо з них. Враховуючи оновлені дані, один журналіст агенції загинув, четверо - постраждали. Серед поранених громадяни США, Німеччини, Латвії та України.

Постраждалим журналістам віком 38, 40, 41 та 46 років надана медична допомога. Двоє з них ушпиталені, інші лікуються амбулаторно.

Також через російську атаку дві місцеві мешканки 32 та 34 років отримали вибухові травми. Окрім готелю, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Раніше польське видання Polsat News повідомляло, що через удар РФ по Краматорську постраждала і журналістка з Польщі Моніка Андрушевська. Однак виходячи з інформації українських органів влади, ця інформація не підтверджується.

 

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