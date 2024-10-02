У Копенгагені в районі посольства Ізраїлю пролунали вибухи

Поліція Данії розпочала розслідування двох вибухів. За її даними, ніхто не постраждав.

Данська поліція розслідує два вибухи, які пролунали в районі посольства Ізраїлю в столиці країни Копенгагені. Про це повідомляє агенція AFP у середу, 2 жовтня.

"Ніхто не постраждав, і ми проводимо попереднє розслідування на місці події. Ми перевіряємо можливий зв'язок з ізраїльським посольством, яке знаходиться в цьому районі", - написала поліція в соціальній мережі X, не уточнивши, коли саме сталися вибухи.

Загострення безпекової ситуації на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході суттєво загострилась протягом останніх кількох тижнів. Іран напередодні випустив по Ізраїлю велику кількість ракет. Армія оборони Ізраїлю розпочала інтенсивні операції на півдні Лівану для боротьби з терористичним угрупуванням "Хезболла", ватажок якого загинув раніше внаслідок удару по центральному штабу "Хезболли" в передмісті ліванської столиці Бейрута. Цьому передував обмін ракетними ударами з обох сторін.

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