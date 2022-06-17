У ФРН Олафа Шольца критикують за мовчання про постачання зброї Україні

В опозиційних німецьких консервативних партіях - Християнсько-демократичному союзі (ХДС) та Християнсько-соціальному союзі (ХСС) - розкритикували той факт, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Києва у четвер,16 червня, практично не висловився щодо постачання важкого озброєння Україні. "Настав час нарешті взяти на себе чітке зобов'язання про негайне постачання важкого озброєння", - заявив заступник голови фракції ХДС Йоган Вадефуль (Johann Wadephul) в інтерв'ю виданню Die Welt.

Єдиним добрим сигналом за підсумками поїздки він назвав обіцянку Шольца негайно надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Співголова фракції Лівої партії у німецькому Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch), своєю чергою, назвав дебати про статус України в ЄС "бутафорськими". На його думку, під час візиту Шольц мав наполягати на поновленні дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту.

"Усім учасникам ясно, що попередньою умовою початку процесу приєднання, крім внутрішніх політичних реформ, є міцний мирний процес. Тому Шольц мав під час візиту наполягати на тому, що дипломатія потребує нового старту", - сказав Барч.

"Світлофорна коаліція" назвала поїздку "історичною"

Натомість так званій "світлофорній коаліції" у Бундестазі (названа за кольорами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та Партії "Союз-90/Зелені". - Ред.), що входять до неї, позитивно оцінили візит Шольца, зазначає агенція AFP.

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Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) назвав поїздку "історичною". "Тепер уже немає жодних сумнівів у тому, на чиєму боці Німеччина та Європа. Не можна було очікувати однозначніших заяв про статус кандидата, про відновлення та гарантії безпеки після закінчення бойових дій", - вважає Ламбсдорфф.

З ним погодився співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), який дав позитивну оцінку результатам поїздки. "В історичний період потрясінь необхідно зробити все, щоб геополітично зміцнити Європу. Для цього потрібне лідерство. Олаф Шольц продемонстрував це лідерство разом із главами урядів Франції та Італії у Києві", - сказав він.

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"За всіх передумов для спільного майбутнього не можна недооцінювати цю заяву в її історичній значущості", - прокоментував підтримку Шольцем української заявки в ЄС голова фракції СДПН Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich). Співголова фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Гасельман (Britta Haßelmann) також назвала підтримку кандидатури України "правильним рішенням у потрібний час".

Поки що єдиний візит Шольца до Києва

Нагадаємо, під час свого єдиного поки що від початку війни Росії проти України візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше заявив, що Берлін підтримує заявку України на вступ до Євросоюзу. Німецький канцлер, якого часто критикували за неоднозначну позицію щодо війни, також сказав, що Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку, а остаточне рішення з цього питання може ухвалити лише сама Україна.

Водночас канцлер не став докладно зупинятися на питанні поставок Києву важкого озброєння з Німеччини.