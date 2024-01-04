У ФРН меншає прихильників фінпідтримки України - опитування

У ФРН подвоїлось число тих, хто вважає завеликою фінансову підтримку Києва Берліном на тлі проблем з німецьким бюджетом, кажуть соціологи. Більше і тих, хто називає територіальні поступки передумовою припинення війни.

У Німеччині спостерігається тенденція до послаблення підтримки України жителями ФРН. Про це свідчать результати соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD, опубліковані в четвер, 4 січня.

Так, 41 відсоток респондентів вважають нинішній рівень фінансової підтримки України з боку Німеччини завеликим. Це - на 21 відсоток більше порівняно з показниками за квітень 2022 року, зазначають дослідники. Як припускають автори дослідження, до зростання скептичного ставлення німців в цьому питанні призвели затяжний характер війни Росії проти України та неабиякі бюджетні проблеми в самій ФРН. Крім того, 80 відсотків опитаних сумніваються, що Німеччина та інші держави ЄС зможуть компенсувати будь-яку нестачу американської допомоги Україні.

Прихильників територіальних поступок Україною побільшало

Так само дедалі менше жителів Німеччини вважають, що війна в Україні може завершитися протягом року. Як показало опитування, нині до таких оптимістів відносять себе лише дев'ять відсотків респондентів, що значно менше, ніж весною 2023 року. Автори дослідження не виключають, що такий показник - реакція на невдалий український контрнаступ, який не виправдав очікувань.

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Крім того, впродовж дев'яти місяців істотно побільшало німців, які називають територіальні поступки України на користь Росії передумовою завершення війни - нині таких 44 відсотки опитаних. Попри це, переважна більшість населення Німеччини все одно досі вважає, що саме Україна має вирішувати, коли розпочинати перемовини з Росією.

Членство України в ЄС та НАТО розглядається дещо обережніше

Наприкінці минулого року Європейський Союз вирішив розпочати переговори про вступ України до ЄС. Попри це, проведене опитування показало, що німці дещо обережніше, ніж ще нещодавно, ставляться до довгострокового членства України в ЄС. Якщо у лютому минулого року таких було 58 відсотків, то зараз прихильників членства України в спільноті поменшало до 53 відсотків.

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Рівень підтримки довгострокового членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) також знижується - зараз його підтримує менше ніж кожен другий німець, тобто 44 відсотки, а це на сім відсотків менше, порівняно з попереднім показником, констатують соціологи.

Ставлення до передачі озброєнь Україні й санкцій щодо РФ

Утім, показово, що загалом жителі Німеччини займають в основному таку ж позицію в питанні політики Німеччини щодо України, як і нещодавно. Щоправда, в останні місяці знову спостерігалося зростання числа прихильників більш комплексного надання Україні військової техніки - таких 21 відсоток, що на сім відсотків більше за попереднє дослідження. Однак кількість тих, для кого постачання німецької зброї заходить занадто далеко, досі значно більша і становить добру третину та залишається практично незмінною порівняно з минулим літом.

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На запитання про ставлення до санкцій проти Росії, четверо з десяти опитаних респондентів, або 43 відсотки відповіли, що санкційні обмеження проти Москви потрібно розширювати. Тут прихильників посилення санкційного курсу проти РФ побільшало на один відсоток. Щодо дипломатичних зусиль Німеччини задля припинення війни в Україні, то 51 відсоток опитаних німців вважає їх недостатніми, що на чотири відсотки менше порівняно з червнем 2023 року. Тож у цих двох аспектах суспільна думка залишається відносно стабільною, виснували автори соціологічного дослідження.

Німеччина на другому місці за обсягом військової допомоги Україні

Нагадаємо, загалом від початку війни з фондів ЄС і передовсім з бюджетів окремих країн-членів на військову допомогу Україні було виділено 27 мільярдів євро. Згідно з аналізом Кільського Інституту світової економіки, серед країн Європи за цим показником лідирує Німеччина з загальною сумою в 17 мільярдів євро. А загалом ФРН посідає за цим показником друге місце після США.