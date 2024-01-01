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Німці не бачать кінця війні в Україні у 2024 - опитування

Тетяна Кирилюк
1 січня 2024 р.

Лише 15 відсотків жителів Німеччини вірять у завершення війни Росії проти України в 2024 році. Дещо оптимістичніші вони щодо Ізраїлю та Сектора Гази.

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Наслідки російського удару по Харкову 31 грудня 2023 року
Наслідки російського удару по Харкову 31 грудня 2023 рокуФото: Yevhen Titov/picture alliance/Anadolu

Переважна більшість німців не очікує припинення війни РФ проти України в 2024 році. 70 відсотків жителів Німеччини вважають малоймовірним, що вона завершиться до кінця року.

Протилежної думки дотримуються лише 15 відсотків респондентів, випливає з оприлюднених у понеділок, 1 січня, результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

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Надій на завершення бойових дій у Секторі Гази в німців дещо більше, але в їхнє припинення у 2024 році більшість (52 відсотки) не вірить. Встановлення миру вважають імовірним 32 відсотки, тоді як 16 відсотків не мають певної думки.

Опитування провели онлайн 15-19 грудня серед 2092 респондентів. Воно вважається репрезентативним для повнолітніх німців.

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