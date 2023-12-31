Нетаньяху: Війна проти ХАМАСу триватиме ще багато місяців

Війна проти ХАМАСу триватиме доти, доки Ізраїль не досягне всіх своїх цілей - повного знищення руху та звільнення всіх заручників, попередив прем'єр країни Біньямін Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна проти палестинського ісламістського руху ХАМАС триватиме доти, доки Ізраїль не досягне усіх поставлених цілей - головним чином це знищення руху та звільнення всіх заручників. Про це написало видання The Times of Israel увечері суботи, 30 грудня.

Розпочинаючи брифінг, Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "бореться на всіх фронтах" та пообіцяв, що після знищення ХАМАСу Газа "не буде загрозою для Ізраїлю". За його словами, Ізраїлю для перемоги потрібно більше часу, тож кампанія триватиме ще багато місяців.

За період бойових дій проти ХАМАСу, продовжив Нетаньяху, ізраїльська армія ліквідувала вже "більше восьми тисяч терористів", а військовий потенціал бойовиків знищується "крок за кроком". Натомість ЦАХАЛ діє з метою забезпечення "максимального захисту" своїх солдатів, стверджує прем'єр Ізраїлю.

Нетаньяху дякує США за підтримку на тлі міжнародного тиску

У своєму виступі Нетаньяху також згадав про міжнародний тиск з вимогою припинити війну та висловив вдячність США за підтримку, зокрема, на засіданні Ради Безпеки ООН минулого тижня, а також за поставки зброї.

Крім того, він наголосив, що прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі постійних атак підтримуваного Іраном ліванського шиїтського парамілітарного угруповання "Хезболла", щоб евакуйовані звідти жителі могли повернутися додому.

"Якщо "Хезболла" розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, про які їй навіть не снилося. Так само, як і Іран, - запевнив Нетаньяху. - Ми будемо боротися всіма засобами, поки не відновимо безпеку для жителів півночі".

На його думку, саме Іран очолює "вісь зла" і агресію проти Ізраїлю "на різних фронтах" і загрожує всьому вільному світу. У цьому контексті прем'єр Ізраїлю пообіцяв "зробити все, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю".

Нетаньяху: Мир можливий після "дерадикалізації" палестинців

Раніше ізраїльський прем'єр-міністр вже попереджав, що перемир'я між Ізраїлем і палестинцями в Секторі Гази буде можливим тільки після знищення ХАМАСу і демілітаризації регіону. Крім того, за словами Нетаньяху, для досягнення миру палестинське суспільство має бути "дерадикалізоване".

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, визнаного в ЄС і США терористичним, здійснили масштабний напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули 1200 людей.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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