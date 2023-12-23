Генсек ООН закликав до припинення вогню у Газі

Після резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з гуманітарної ситуації в Секторі Гази має настати негайне припинення вогню, закликав генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш у п'ятницю, 22 грудня.

"Я сподіваюся, що сьогоднішня резолюція Ради Безпеки може допомогти покращити доставку вкрай необхідної допомоги, але гуманітарне припинення вогню є єдиним способом почати задовольняти відчайдушні потреби людей у Газі та покласти край їхньому тривалому кошмару", - написав він у соцмережі X.

Водночас Гутерріш висловив сподівання на те, що ухвалений Радбезом документ сприятиме доставці гуманітарної допомоги до Гази. За його словами, те, як Ізраїль проводить операцію, "створює величезні перешкоди для розподілу гуманітарної допомоги" у регіоні.

Ефективність розподілу допомоги в Газі залежить від безпеки та умов роботи персоналу, а також можливостей логістики та поновлення комерційної діяльності, зазначив Гутерріш. В ухваленій напередодні резолюції йдеться про те, що гуманітарна допомога має надходити до Сектору Гази через усі доступні прикордонні переходи.

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Заклик звільнити заручників ХАМАС

Генсек ООН також знову закликав негайно звільнити заручників, які утримуються терористами ХАМАС. Напад бойовиків на Ізраїль та жорстоке викрадення близько 250 людей не можна виправдати нічим, наголосив він.

При цьому Гутерріш навів дані про втрати ООН у Секторі Гази. За 75 днів після атаки на Ізраїль у Газі загинуло 136 співробітників організації, чого в її історії ніколи не було, зазначив генсек ООН. За його словами, персонал ООН в регіоні здебільшого був змушений залишити свої будинки.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу і поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло вже понад 20 тисяч осіб. Підтвердити ці дані незалежним чином не є можливим.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 100 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

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