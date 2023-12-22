РБ ООН схвалила резолюцію щодо доставки гуманітарки в Газу

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй на засіданні у п'ятницю, 22 грудня, ухвалила резолюцію, яка закликає прискорити доставку гуманітарної допомоги до Гази. Водночас у резолюції відсутній заклик до "термінового припинення бойових дій" між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, який містився у початковій редакції документа. Його було усунуто з документа через протидію такому формулюванню з боку США.

Голосуванню передувало кілька днів переговорів з метою не допустити, щоб Вашингтон ветував документ. Спершу голосування було заплановане на понеділок, 18 грудня, але відтоді щоразу відкладалося. Зрештою, Сполучені Штати Америки, як і інший постійний член РБ ООН, Росія, під час голосування у п'ятницю утрималися, повідомляє інформаційне агентство AP. Решта 13 членів органу підтримали резолюцію.

Зокрема, в ухваленій резолюції міститься заклик до створення "умов для сталого припинення бойових дій", але немає заклику до негайного припинення боїв. Ізраїль, за підтримки США, виступає проти резолюцій, що використовують термін "припинення вогню", і Вашингтон двічі використовував своє право вето, щоб зірвати резолюції, підтримані більшістю інших членів.

Гутерріш закликав не міряти ефективність гуманітарки її кількістю

Після голосування генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що "справжньою проблемою", яка перешкоджає гуманітарним зусиллям в Газі, є спосіб, у який Ізраїль проводить свій наступ на бойовиків ХАМАСу у Секторі Гази. "Багато людей вимірюють ефективність гуманітарної операції в Газі на основі кількості вантажівок..., яким дозволено доставляти допомогу через кордон, - зауважив він, цитує AFP. - Це є помилкою".

Він пояснив, що під час бойових дій Ізраїль "створює величезні перешкоди для розподілу гуманітарної допомоги всередині Гази". На думку генсека організації, "гуманітарне припинення вогню" є єдиним способом "ефективно доставити допомогу". "Порушення міжнародного гуманітарного права (з боку бойовиків ХАМАСу. - Ред.) ніколи не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу", - переконаний Гутерріш.

8 грудня США ветували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань. Документ, внесений ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів РБ ООН. Великобританія під час голосування утрималася.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу і поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло вже понад 20 тисяч осіб. Підтвердити ці дані незалежним чином не є можливим.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 100 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.