Ізраїль готовий до нової гуманітарної паузи в Секторі Гази

Готовність Ізраїлю до нової гуманітарної паузи і постачання допомоги в Сектор Гази може сприяти звільненню заручників ХАМАС, заявив президент країни.

Ізраїль відкритий до нової гуманітарної паузи в боях з радикальним ісламістським рухом ХАМАС і додаткового постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази. Про це президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив у вівторок, 19 грудня, виступаючи перед послами і дипломатами 80 країн. На думку глави ізраїльської держави, такі заходи можуть сприяти звільненню заручників, захоплених бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

За даними низки ЗМІ, керівник ізраїльської розвідслужби "Моссад" Давид Барнеа проводить перемовини в Польщі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом і прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тані з метою обговорити можливість укладення нової угоди з ХАМАСом. Як повідомили джерела інформагенції AFP, на тлі заяви Ізраїлю про готовність до чергової паузи у бойових діях 20 грудня керівник ХАМАС має прибути до Єгипту для переговорів про припинення вогню. У полоні бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще як мінімум 109 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

Радбез ООН відклав голосування щодо гуманітарної резолюції

Тим часом Рада Безпеки ООН знову перенесла голосування за проєктом резолюції про ситуацію в Секторі Гази. Ініціатива, подана Об'єднаними Арабськими Еміратами, містить, зокрема, заклик до припинення бойових дій в регіоні з метою полегшити постачання гуманітарної допомоги.

Голосування очікувалося ще 18 грудня, проте неодноразово переносилося. Учасники Радбезу ведуть дискусії про текст документа. Зокрема, Ізраїль, за підтримки США - постійного члена Ради Безпеки, який має право вето, виступив проти використання терміну "припинення вогню". Очікується, що голосування відбудеться вдень 20 грудня.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США та більшості країн Заходу терористичною організацією, скоїв масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 19 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, звільнили понад 100 заручників. Натомість Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців.

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