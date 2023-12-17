Нетаньяху планує подальший "військовий тиск" на ХАМАС

"Військовий тиск" на ХАМАС необхідний для того, щоб домогтися повернення заручників і перемоги у війні, переконаний прем'єр-міністр Ізраїлю. Водночас він сигналізував можливість переговорів з ХАМАСом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прагне і надалі чинити "військовий тиск" на бойовиків палестинської радикальної ісламістської організації ХАМАС, що в США, ЄС та більшості країн Заходу визнана терористичною. Відповідну заяву Нетаньяху зробив ввечері суботи, 16 грудня, під час пресконференції, передає інформагенція AFP.

Нетаньяху хоче повернення заручників і сигналізує можливість переговорів

На думку керівника ізраїльського уряду, такий "тиск" є необхідним для відновлення переговорів з ХАМАСом. Однак ізраїльський прем'єр-міністр також наголосив, що "військовий тиск" на ХАМАС необхідний для того, щоб домогтися повернення заручників і перемоги у війні. Інструкції, які він дає ізраїльській переговорній групі, "базуються на цьому тиску", зазначив Нетаньяху, якого цитує AFP.

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Утім, ХАМАС заявив, що не буде готовий вступати в нові переговори про звільнення заручників, якщо "повністю не припиниться агресія" з боку Ізраїлю. Хоч Нетаньяху не згадував конкретно можливі нові переговори з ХАМАСом, однак у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що після помилкового вбивства трьох заручників ізраїльський уряд повертається на шлях переговорів. Нині, за даними ізраїльських ЗМІ, 129 заручників, захоплених під час нападу ісламістів на Ізраїль 7 жовтня, досі утримуються ХАМАСом.

Сам Нетаньяху визнав, що нещодавня загибель трьох ізраїльських заручників, яких помилково розстріляли солдати Армії оборони Ізраїлю, "розбила йому серце". Власне, той трагічний інцидент "розбив серце всієї нації", додав Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю розслідує трагічний інцидент з заручниками

Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила перші результати розслідування обставин загибелі трьох ізраїльських заручників від рук військових Ізраїлю. Згідно з повідомленням, 15 грудня троє чоловіків у віці від 25 до 28 років з'явилися "за кілька десятків метрів" від ізраїльської позиції в місті Газа. Вони підійшли до ізраїльських військових з імпровізованим білим прапором, що солдати сприйняли як загрозу, розповів речник Армії оборони Ізраїлю. Тож один з вояків відкрив вогонь.

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Двоє заручників були вбиті на місці, повідомив речник. Третій заручник був поранений і забіг назад у будівлю. Потім пролунав крик про допомогу на івриті. Командир батальйону негайно віддав наказ про припинення вогню. Однак пролунав ще один постріл у бік третього заручника, якого також було вбито. Згідно з повідомленнями, ці троє чоловіків, можливо, були залишені ХАМАСом або змогли втекти.

Ізраїльських військових звинувачують у вбивстві жінок на території церкви

Тим часом латинський патріархат Єрусалима повідомив, що ізраїльська армія вбила літню жінку та її доньку на території єдиної католицької церкви в Секторі Гази. Повідомляється, що дві жінки загинули від куль снайпера. Ще семеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу парафії Пресвятої Родини в місті Газа, повідомили в Патріархії.

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Ізраїльські збройні сили у відповідь на запит заявили, що розслідують інцидент. Християнські сім'ї шукали прихистку в парафії з початку війни, зазначають у латинському патріархаті Єрусалима.