Армія Ізраїлю щодня повідомлятиме про втрати

Від початку війни проти терористичної організації ХАМАС ізраїльська армія втратила 425 солдатів та офіцерів. Більшість із них загинула під час атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю з неділі, 10 грудня, щодня повідомлятиме про кількість загиблих та поранених військовослужбовців. Дані оновлюватимуть щодня. За останніми даними, від початку війни проти терористичної організації ХАМАС 7 жовтня загинули 425 солдатів та офіцерів. З них 97 людей загинули після початку наземної операції у Секторі Гази 27 жовтня.

З 7 жовтня було поранені 1593 військовослужбовців Армії оборони. Тяжкі поранення за цей час отримали 255 осіб, з них 127 військовослужбовців - після 27 жовтня.

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Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, коментуючи хід військової операції: "Є дуже великі успіхи проти ХАМАСу, і це має дуже явні прояви: убито тисячі терористів, сотні командирів на різних рівнях, від генералів і нижче, і ми дістанемося також до верхівки". керівництва цієї організації". "Обіцяю вам одну річ: ми переможемо, іншого варіанта немає", - підсумував Галант на зустрічі з військовослужбовцями.

Війна на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,7 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.