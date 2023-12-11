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Армія Ізраїлю щодня повідомлятиме про втрати

Дмитро Шварц | Сергій Куприков
11 грудня 2023 р.

Від початку війни проти терористичної організації ХАМАС ізраїльська армія втратила 425 солдатів та офіцерів. Більшість із них загинула під час атаки ХАМАСу на Ізраїль.

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Ізраїльські військові у Секторі Гази
Наступ ізраїльської армії в Секторі ГазиФото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency/picture alliance

Армія оборони Ізраїлю з неділі, 10 грудня, щодня повідомлятиме про кількість загиблих та поранених військовослужбовців. Дані оновлюватимуть щодня. За останніми даними, від початку війни проти терористичної організації ХАМАС 7 жовтня загинули 425 солдатів та офіцерів. З них 97 людей загинули після початку наземної операції у Секторі Гази 27 жовтня.

З 7 жовтня було поранені 1593 військовослужбовців Армії оборони. Тяжкі поранення за цей час отримали 255 осіб, з них 127 військовослужбовців - після 27 жовтня.

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Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, коментуючи хід військової операції: "Є дуже великі успіхи проти ХАМАСу, і це має дуже явні прояви: убито тисячі терористів, сотні командирів на різних рівнях, від генералів і нижче, і ми дістанемося також до верхівки". керівництва цієї організації". "Обіцяю вам одну річ: ми переможемо, іншого варіанта немає", - підсумував Галант на зустрічі з військовослужбовцями.

Війна на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,7 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі