Гуморганізації засудили вето США щодо перемир'я в Газі

Резолюція РБ ООН про негайне припинення вогню дала б цивільному населенню Гази перепочинок, заявили сім великих гуманітарних організацій.

Низка міжнародних організацій, які займаються наданням гуманітарної допомоги, піддали різкій критиці провал проєкту резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в Секторі Гази через вето, накладене Сполученими Штатами Америки.

"Ми приголомшені тим, що Рада Безпеки ООН не змогла затвердити резолюцію, яка вимагає гуманітарного припинення вогню і беззастережного звільнення заручників, яких утримують у Газі", - ідеться у спільній заяві, опублікованій у ніч на суботу, 9 грудня, організацією на захист прав дітей Save the Children International.

Крім неї, підписи під документом поставили ще шість великих гуманітарних організацій - Action Against Hunger, CARE International, Mercy Corps, Oxfam International, Plan International і Норвезька рада у справах біженців (NRC). Вони заявили, що ухвалення резолюції "дало б такий необхідний перепочинок цивільному населенню Гази, яке зазнає постійних бомбардувань". "Це була втрачена можливість зупинити насильство", - наголошується в документі.

Вето США на резолюцію РБ ООН про перемир'я в Газі

США 8 грудня наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань. Документ, внесений ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів РБ ООН. Великобританія під час голосування утрималася.

Раніше подібні пропозиції провалювалися через протидію США, які завжди підтримували Ізраїль, заявляючи, що подібні резолюції можуть поставити під загрозу дипломатичні зусилля.

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу 7 жовтня на Ізраїль палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами нападу стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,5 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за допомогою незалежних джерел неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.