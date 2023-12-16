Військові Ізраїлю помилково вбили трьох заручників ХАМАСу

Ізраїльські солдати під час бою на півночі Сектора Гази сприйняли трьох заручників ХАМАСу за загрозу і відкрили вогонь, заявляє ЦАХАЛ.

Військові Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) помилково вбили трьох ізраїльтян, яких викрали бойовики терористичного угруповання ХАМАС. Повідомлення про це ЦАХАЛ опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі в п'ятницю, 15 грудня.

Згідно із заявою, інцидент стався під час бойових дій у районі Шеджая на півночі Сектора Гази - ЦАХАЛ повідомляв про ведення наступальної операції в цьому районі з 13 грудня. Під час обшуків і перевірок після бойових дій виникла підозра щодо осіб трьох убитих ЦАХАЛом людей, вказується в заяві про інцидент. Їхні тіла було перевезено на територію Ізраїлю, де під час упізнання підтвердилося, що це ізраїльтяни, викрадені ХАМАСом під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше цього ж дня армія Ізраїлю повідомила про виявлення в Секторі Гази тіл трьох інших заручників ХАМАСу. Одного із них викрали на фестивалі Supernova, а двоє інших були ізраїльськими військовими. Їхні тіла повернули на батьківщину. Загибель ще щонайменше п'ятьох заручників ХАМАСу було підтверджено на початку грудня.

ЦАХАЛ повідомив сім'ям вбитих заручників про їхню смерть

Армія оборони Ізраїлю назвала імена загиблих ізраїльтян: це Самер Талалк, викрадений із кібуца Нір Ам, а також Йотам Хаїм і Алон Шамріц, викрадені з кібуца Кфар-Аза.

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За словами представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, Армія оборони Ізраїлю "несе відповідальність за все, що сталося", а також висловлює каяття і глибокі співчуття сім'ям убитих. Буде проведено відповідне розслідування.

Відомство наголошує, що трагедія сталася "в зоні активних бойових дій, де останніми днями тривають бої". З того, що сталося, "було винесено негайні уроки", інформацію про інцидент буде передано іншим підрозділам ізраїльської армії, запевнили у ЦАХАЛі.

Також, як заявив речник ізраїльської армії Йонатан Конрікус в інтерв'ю американському телеканалу CNN, ізраїльські військові отримали наказ "бути особливо обережними при зустрічі з людьми в цивільному одязі". Як саме стався інцидент, поки що незрозуміло, додав він. На тлі цього речник також зазначив, що багато бойовиків ісламістського руху ХАМАС воювали проти ізраїльської армії в цивільному одязі.

Ізраїль має намір боротися з ХАМАСом до повного знищення угруповання

Кількома днями раніше ЦАХАЛ почав закачувати морську воду в тунельний комплекс терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Операція, яка може тривати кілька тижнів, має затопити тунелі, де бойовики приховують боєприпаси, і зруйнувати інфраструктуру терористів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху водночас укотре заявив, що країна має намір продовжувати боротьбу з радикальним ісламістським угрупованням "до перемоги". "Ніщо нас не зупинить", - сказав прем'єр у зверненні до військовослужбовців ЦАХАЛу. Водночас Нетаньяху закликав бойовиків ХАМАСу здаватися в полон, оскільки те, що відбувається, є "початком кінця" угруповання.

Рішучий намір воювати з ХАМАСом до кінця підтвердив і речник ЦАХАЛу Конрікус. "Така сумна подія не похитне нашу рішучість і не відверне нас від нашої чіткої мети - знищення ХАМАСу", - наголосив Конрікус.