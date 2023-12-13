WSJ: Ізраїльська армія почала затоплення тунелів ХАМАСу

Операція із затоплення тунелів морською водою може тривати кілька тижнів, пише WSJ. Це має допомогти зруйнувати інфраструктуру терористів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала закачувати морську воду в тунельний комплекс бойовиків терористичної організації ХАМАС, повідомило у вівторок, 12 грудня, видання The Wall Street Journal (WSJ). За даними WSJ, Ізраїль попередив про це США. Представники американської адміністрації вважають, що затоплення допоможе знищити тунелі, в яких бойовики переховують боєприпаси, і зруйнувати інфраструктуру терористів. Операція може тривати кілька тижнів.

Водночас, зазначає видання, деякі американські чиновники занепокоєні тим, що закачування морської води може поставити під загрозу постачання Сектора Гази прісною водою. Крім того, існують побоювання, пов'язані з можливим забрудненням ґрунту небезпечними речовинами, які можуть перебувати в тунелях.

Процес затоплення міг початися в листопаді

Армія оборони Ізраїлю жодного разу не коментувала інформацію про використання морської води для знищення тунелів. За даними ізраїльської газети The Jerusalem Post, процес затоплення почався ще в листопаді, коли військові встановили у Газі п'ять насосів для перекачування морської води.

4 грудня Армія оборони відзвітувала про виявлення в Секторі Гази понад 800 тунелів ХАМАСу. З них різними способами, включно з використанням вибухівки, вже знищили 500 тунелів. Мережу тунелів у Секторі Гази почали будувати у 2010 році. Їхня загальна протяжність становить 400-500 км, а глибина сягає 35 м.

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Війна на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 18,5 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. ВООЗ вважає ці дані такими, яким можна довіряти.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще близько 136 людей.

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