ВООЗ довіряє даним палестинців про кількість жертв у Газі

У ВООЗ немає жодних доказів того, що палестинська влада завищує цифри загиблих і поранених. За даними палестинців, у Секторі Гази з 7 жовтня загинули понад 18200 і поранені близько 50 тисяч людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що дані про жертв і поранених, надані владою Палестинських територій, є достовірними. Про це заявив Річард Піперкорн, представник ВООЗ на Палестинських територіях, окупованих Ізраїлем, повідомляє dpa у вівторок, 12 грудня.

Під час конфліктів ВООЗ покладається на дані, що надаються органами охорони здоров'я, наголосив Піперкорн. Він додав, що раніше палестинська влада доводила свою надійність, адже надані нею дані про жертв і поранених ретельно перевірялися і верифікувалися. При цьому Піперкорн послався на дослідження, опубліковане в науковому журналі "The Lancet". У ньому від 6 грудня повідомляється, що немає жодних доказів того, що палестинська влада завищує цифри загиблих і поранених.

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За останніми даними служб охорони здоров'я у Секторі Гази, які контролюються терористичним угрупованням ХАМАС, з 7 жовтня загинули понад 18200 і поранені близько 50 тисяч людей.

Війна на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу.

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В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.

Як заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі у суботу, 9 грудня, у війні проти ХАМАСу у Секторі Гази убиті понад 7000 палестинських бойовиків.

Крім того, армія оборони Ізраїлю з 10 грудня щодня повідомляє про кількість загиблих та поранених військовослужбовців. За останніми даними, від початку війни проти терористичної організації ХАМАС 7 жовтня загинули 425 солдатів та офіцерів. З них 97 людей загинули після початку наземної операції у Секторі Гази 27 жовтня. З 7 жовтня було поранені 1593 військовослужбовців Армії оборони. Тяжкі поранення за цей час отримали 255 осіб, з них 127 військовослужбовців - після 27 жовтня.