Ізраїль: У Секторі Гази убиті понад 7000 бойовиків

За словами представника ізраїльських спецслужб, кількість бойовиків ХАМАСу, убитих під час ізраїльської військової операції в Секторі Гази, може бути вищою за офіційні оцінки.

У війні проти ХАМАСу у Секторі Гази убиті понад 7000 палестинських бойовиків, заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі. "Це мінімальна оцінка", - сказав він в інтерв'ю 12-му каналу ізраїльського телебачення у суботу, 9 грудня.

За словами Ханегбі, кількість убитих бойовиків може бути вищою, оскільки ізраїльська сторона не знає, скільки людей можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях, збудованих ХАМАСом у Секторі Гази.

Начальник генерельного штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві закликав ізраїльських військових посилити тиск на ХАМАС, система якого, за його словами, руйнується. "Ми бачимо терористів, які здаються, це ознака краху системи, ознака того, що нам потрібно сильніше тиснути", - сказав він на зустрічі з військовими.

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Ізраїль підтвердив смерть 25-річного заручника ХАМАС

Один із ізраїльських заручників, який утримувався ХАМАСом у Секторі Гази, 25-річний Саар Барух, загинув у полоні, підтвердило 9 грудня керівництво кібуца Беері, в якому проживав чоловік.

Раніше бойовики ХАМАСу заявили, що заручника було вбито під час невдалої спроби ізраїльських військових звільнити його. Представник армії Даніель Хагарі повідомив, що при спробі звільнення заручника тяжкі поранення дістали двоє ізраїльських військових. "Ми не врятували жодного заручника під час цієї операції", - сказав він.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,7 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.