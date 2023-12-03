Ізраїль розширив військові дії на південь Сектора Гази

Ізраїльські війська розпочали наземну операцію у південній частині Сектора Гази. За словами начальника генштабу Армії оборони Ізраїлю, бої вестимуться з тією ж міццю, що й у північній частині анклаву.

Армія оборони Ізраїлю розширила наземну операцію на територію всього Сектора Гази. Про це увечері в неділю, 3 грудня, заявив журналістам речник військових Даніель Хагарі.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили із посиланням на збройні сили країни про початок наземної операції на півдні Сектора Гази. За даними кореспондента армійської радіостанції "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша, на північ від міста Хан-Юніс вже розгорнуто бронетанкові війська, які завдають ударів по об'єктах терористичної організації ХАМАС. Очікується, що незабаром у цей район буде перекинуто додаткові сили.

Початок наземної операції у південній частині сектора підтвердив начальник генштабу армії генерал-лейтенант Герці Халеві. "Вчора і сьогодні ми знищили бригадних командирів, ротних командирів та багатьох бойовиків (ХАМАСу. - Ред.). А вчора вранці ми розпочали той самий процес на півдні сектора Гази. Він вестиметься з не меншою міццю (ніж на півночі. - Ред.). ) і принесе не менші результати", - наводить його слова газета The Times of Israel.

Після того, як переговори про продовження режиму припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем зайшли в глухий кут, сторони відновили бойові дії. Минулої ночі надходили повідомлення про масовані бомбардування на околицях Хан-Юніса. Зранку ЦАХАЛ закликав його мешканців негайно залишити кілька районів міста.

Ізраїльські військові повідомили, що з початку наземної операції в секторі Газа було ліквідовано близько 500 із понад 800 шахт тунелів, виявлених, зокрема, біля та всередині шкіл, дитячих садків та мечетей. Згідно із повідомленням ЦАХАЛ, ізраїльські ВПС у координації із наземними частинами вразили загалом близько 10 000 цілей: серед них групи терористів, склади озброєння, шахти тунелів та командні пункти.

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Напад ХАМАС на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився внаслідок масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі і США терористичною організацією. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 15,5 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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