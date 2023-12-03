МКС розслідуватиме злочини як ХАМАСу, так і армії Ізраїлю

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан виступає за незалежне і швидке розслідування усіх можливих воєнних злочинів обох сторін війни в Секторі Гази.

"Ми повинні показати, що закон існує, навіть на передовій, і що він здатний захистити всіх", - цитує заяву Хана у неділю, 3 грудня, пресслужба МКС. Дотепер Хан чотири дні перебував на Близькому Сході.

Ізраїль не визнає юрисдикцію МКС та не ратифікував Римський статут про його роботу, втім прокурор Хан відвідав цю країну на запрошення родичів та друзів жертв нападу терористів ХАМАСу 7 жовтня. Його він назвав "одним з найсерйозніших міжнародних злочинів, які шокують совість людства" і закликав ХАМАС негайно звільнити решту заручників.

Відповідальність Ізраїлю

Втім, після зустрічі з президентом Палестини Махмудом Аббасом у Рамаллі, а також із палестинськими родинами, Карім Хан закликав і ізраїльський уряд зробити все можливе для захисту цивільного населення в Секторі Гази, а також зупинити почастілі напади ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан на палестинців.

"Усі суб'єкти повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Якщо ви цього не робите, не скаржтеся, коли мій офіс буде зобов'язаний діяти", - наголосив Хан.

Попру відмову Ізраїля від співпраці з МКС до нього ще з 2015 року приєдналась Палестинська автономія. У 2021 році суд визначив власну юрисдикцію над Західним берегом та Сектором Гази і почав перші розслідування.

Звинувачення у воєнних злочинах і порушеннях прав людини висуваються з обох сторін після того, як 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15,5 тисячі людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.