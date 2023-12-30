Держдеп США схвалив продаж зброї Ізраїлю в обхід Конгресу

Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів M107 і супутнього обладнання орієнтовною вартістю близько 147,5 мільйона доларів. Про це йдеться у заяві, опублікованій в суботу, 30 грудня, на сайті Управління з питань оборонної співпраці міністерства оборони США (DSCA).

Відомство зазначає, що Конгресу США повідомили про можливий продаж озброєння, але Держдепартамент не чекатиме схвалення конгресменів, яке зазвичай потрібне владі для експорту озброєнь. Блінкен "надав Конгресу докладне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу уряду Ізраїлю вищезазначених оборонних товарів і послуг в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів", пояснюється в заяві.

Продаж озброєння в такій кількості не відіб'ється на оборонній спроможності США, зазначають автори заяви.

Конгрес США не схвалив допомогу Ізраїлю до канікул

США підтримують Ізраїль у його війні проти палестинського ісламістського руху ХАМАС, визнаного в ЄС і США терористичним. Після початку ескалації конфлікту на Близькому Сході Америка вже постачала в регіон озброєння, а також направила туди військові кораблі. Однак деякі питання щодо допомоги Ізраїлю "зависли", чекаючи схвалення американських законодавчих органів.

Так, на початку грудня агентство Reuters писало про те, що президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити продаж Ізраїлю боєприпасів для танків Merkava на суму 500 мільйонів доларів. Держдепартамент не став чекати рішення законодавців і схвалив угоду, керуючись положеннями про нацбезпеку США.

Схвалення щодо нової угоди від Конгресу не вдалося б отримати щонайменше до 9 січня - обидві палати органу пішли на різдвяні канікули, незважаючи на заклики адміністрації президента США завершити перед цим обговорення питань щодо допомоги Ізраїлю та Україні. Дискусії навколо військової підтримки Вашингтоном Києва і Єрусалима тривають уже кілька місяців.

Ізраїль не має наміру припиняти операцію в Секторі Гази

Раніше ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перемир'я між Ізраїлем і палестинцями в Секторі Гази буде можливим тільки після знищення ХАМАСу і демілітаризації регіону. Крім того, за словами Нетаньяху, для досягнення миру палестинське суспільство має бути "дерадикалізоване".

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули 1200 людей.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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