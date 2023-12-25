Ізраїль поcилить бойові дії в Секторі Гази - Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував посилення бойових дій у Секторі Гази. Терористи ХАМАСу заявили, що налаштовані на "запеклу, жорстку та безпрецедентну" боротьбу.

Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху у понеділок, 25 грудня, відвідав позиції військових Армії оборони у Секторі Гази. Він заявив, що Ізраїль "найближчими днями поcилить бойові дії", і війна проти терористичного угруповання ХАМАС триватиме. Нетаньяху наголосив, що заручників, яких терористи досі утримують у Секторі Гази, "не вдасться звільнити без військового тиску".

У цей же день ватажки радикальних іслімістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" заявили, що продовжуватимуть "запеклу, жорстку та безпрецедентну" боротьбу проти Ізраїлю. За повідомленням каналу "Аль-Джазіра", ватажки цих угруповань заявляють, що "боротьба з ізраїльською окупацією триватиме у відповідь на кровопролиття у Секторі Гази". За останніми даними служб охорони здоров'я контрольованого ХАМАСом Сектора Гази, у регіоні від початку війни загинули майже 20700 палестинців, понад 54,5 тисячі поранені.

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Як припускають оглядачі, заяви з обох боків зроблені у відповідь на інформацію про нібито "мирний план" Єгипту, з яким ознайомилися представники Ізраїлю, США та ЄС, а також терористичного угруповання ХАМАС. За даними агенції Reuters, яка посилається на неназвані джерела в єгипетскому уряді та ЄС, ідеться про план припинення вогню, який охоплює звільнення заручників у кілька етапів та створення палестинського уряду експертів для управління Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан.

За даними агенції, пропозиція не містить заявлену Ізраїлем мету повного знищення ХАМАСу, а також військогового контролю над Сектором Гази.

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Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить там наземну військову операцію.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв з 24 листопада до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще щонайменше 109 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.