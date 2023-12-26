ООН: У Секторі Гази більше немає безпечних місць

За даними ООН, люди у Секторі Гази не мають куди евакуюватися, оскільки безпечних місць у регіоні не залишилося. Ізраїль продовжує операцію зі знищення терористів ХАМАСу у Секторі Гази.

За даними Організації Об'єднаних Націй, у Секторі Гази більше немає безпечних місць, куди б могли переміщатися люди у пошуках захисту від ізраїльських обстрілів. Про це у вівторок, 26 грудня, заявила глова Управління ООН з координації гуманітарних питань Джемма Коннелл.

За її словами, багато палестинців виконали наказ армії Ізраїлю про евакуацію і шукали порятунку в спеціально відведених для цього місцях, утім вони переповнені і переховуватися немає де. Тисячі людей, які вже були переміщені кілька разів, знову опинилися у стані втечі, але без жодних гарантій, що їхнє місце призначення буде безпечним, додала представниця ООН.

"Люди перебираються на південь з матрацами та всім своїм майном у фургонах, вантажівках та машинах, щоб спробувати знайти безпечне місце, - зазначила Коннелл, яка перебувала у Секторі Гази. - Тут, у Рафаху, залишилося так мало місця, що люди просто не знають, куди їм іти. Це справді схоже на переміщення людей шахівницею".

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Кількість загиблих у Секторі Гази - майже 21 тисяча

26 грудня контрольовані ХАМАСом служби охорони здоров'я повідомили, що кількість загиблих у Секторі Гази з 7 жовтня сягнула майже 21 тисячі, поранені майже 55 тисяч людей. Як заявляли у ВООЗ, дані палестинців про кількість жертв у Газі можна вважати достовірними.

Між тим у Армії оборони Ізраїлю повідомляють, що намаганням евакуювати цивільне населення у Секторі Гази "систематично перешкоджають" бойовики терористичної організації ХАМАС.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у коментарі Wall Street Journal нагадав про умови для досягнення миру в Секторі Гази: ХАМАС має бути знищений, Сектор Гази демілітаризований, а палестинське суспільство дерадикалізоване. На кордоні з Сектором Гази має бути створена "тимчасова зона безпеки". Як написав Нетаньяху, між Сектором Гази та Єгиптом мають бути запроваджені постійні перевірки задля запобігання контрабанді зброї.

Також Нетаньяху відкинув ідею передачі відповідальності за Сектор Гази Палестинській автономії. Нагадаємо, наприкінці жовтня держсекретар США Блінкен висловився за те, щоб Палестинська адміністрація повернула контроль над Сектором Гази в довгостроковій перспективі.

Напередодні Нетаньяху заявив, що Ізраїль найближчими днями посилить бойові дії в Секторі Гази.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив війну палестинському радикальному угрупованню ХАМАС, що контролює Сектор Гази, після масованого нападу терористів на Ізраїль 7 жовтня. Внаслідок нападу загинули 1200 людей, 240 були захоплені і переміщені терористами до Сектора Гази. Під час дії режиму припинення вогню з 24 листопада до 1 грудня звільнено понад 100 заручників, до Сектора Гази була доставлена міжнародна гуманітарна допомога.