Опитування: Більшість німців боїться третьої світової війни

55 відсотків мешканців Німеччини побоюються, що нинішні війни та конфлікти можуть перерости у третю світову війну. Лише 32 відсотки опитаних дотримуються протилежної думки.

Серед мешканців Німеччини зростають побоювання щодо подальшого посилення міжнародних конфліктів та криз. Понад половину німців (55 відсотків) нині побоюється третьої світової війни. Лише 32 відсотки опитаних дотримуються протилежної думки. Одинадцять відсотків респондентів не мають чіткої думки щодо цього, а два відсотки воліють не говорити на цю тему. Такими є результати репрезентативного опитування, проведеного ерфуртським інститутом вивчення громадської думки INSA Consulere та опублікованого у вівторок, 31 жовтня, у католицькому виданні Tagespost.

Показовою стала явна гендерна відмінність щодо твердження "Я боюся третьої світової війни", прокоментувати яке мали учасники опитування. Абсолютна більшість респондентів-жінок боїться третьої світової війни (67 відсотків), а відносна більшість респондентів-чоловіків (45 відсотків) заявляє, що нині не мають страху перед нею. Частка тих, хто боїться третьої світової війни, приблизно однакова у всіх вікових групах - від 54 до 56 відсотків.

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58 відсотків католиків побоюються третьої світової війни

Автори дослідження з'ясували також, яким є рівень страху перед третьою світовою війною серед представників різних конфесійних груп. Виявилося, що абсолютна більшість як католиків (58 відсотків), так і протестантів (61 відсоток) побоюються третьої світової війни. Не бояться її 32 відсотки та 28 відсотків представників цих конфесій відповідно. Дещо інша картина складається серед респондентів, які не належать до жодної з конфесій: 48 відсотків з них відповіли на це твердження позитивно, 41 відсоток - негативно.

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Запитання було поставлено і респондентам із різними політичними поглядами. Одностайності не виявилося лише серед виборців правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН): 47 відсотків з них побоюються третьої світової війни, а 42 відсотки - ні.

Прихильники решти політичних партій ФРН в абсолютній більшості відчувають страх перед подібною перспективою. Серед виборців Вільної демократичної партії (ВДП) таких 59 відсотків, серед прихильників "зелених" - 56 відсотків, серед тих, хто голосує за консервативний блок ХДС/ХСС - 55 відсотків. Серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) третьої світової війни побоюються 54 відсотки, серед лівих - 54 відсотки.

У дослідженні, що проводилося з 27 по 30 жовтня, брали участь 2010 респондентів віком від 18 років.