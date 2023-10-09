Опитування: кризи пригнічують психічно більшість європейців

Пандемія COVID-19, війна Росії проти України чи кліматична криза - такі події психічно пригнічують багатьох людей в ЄС. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Єврокомісії.

Майже дві третини людей в ЄС почуваються психічно пригніченими через кризові події у світі. Як повідомила у понеділок, 9 жовтня, Єврокомісія (ЄК), пандемія COVID-19, війна Росії проти України чи кліматична криза розхитують і так нестабільне психічне здоров'я в Європі. Згідно з результатами репрезентативного опитування, проведеного на замовлення ЄК, 62 відсотки респондентів відповіли, що такі події впливають на їхнє психічне здоров'я від "дещо" до "дуже сильно".

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Майже половина всіх учасників опитування повідомили, що протягом останнього року відчували емоційні та психосоціальні проблеми. Однак більше половини з них не отримали жодної професійної допомоги. Більше того, лише близько третини опитаних інститутом Ipsos вважають, що психічно хворі люди отримують стільки ж догляду, скільки й люди з фізичними симптомами. Дев'ятеро з десятьох опитаних вважають, що психічне і фізичне здоров'я є однаково важливими і повинні підтримуватися однаковою мірою.

Опитування проводилося в червні 2023 року серед 26 500 осіб віком від 15 років з 27 країн-членів ЄС.