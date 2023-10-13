Чого найбільше бояться німці?

Зростання вартості життя та житла, а також проблеми, пов'язані з міграцією, належать до головних тем, що непокоять німців, з'ясували у страховому товаристві R+V.

Побоювання, пов'язані зі зростанням вартості життя, поділяють 65% німців. Іншими темами, які турбують громадян Німеччини найбільше, є перспектива подальшого здорожчання житла (60%) та підвищення податків (57%). Про це свідчать результати щорічного опитування "Страхи німців", оприлюдненого страховим товариством R+V у четвер, 12 жовтня.

Страх німців перед тим, що вони будуть не в змозі фінансово підтримувати звичний рівень життя, вже 13-й раз поспіль посідає перше місце у відповідному списку.

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Побоювання, пов'язані з міграцією

Тим часом в актуальному дослідженні привертає увагу інший показник. Частка тих, хто боїться, що держава не впорається з навантаженням, пов'язаним із припливом мігрантів, за рік збільшилася на 11%: з 45% у 2022 році до 56% у 2023. Це побоювання стало четвертим за значущістю в списку "страхів німців" у цьому році.

Водночас частка тих, хто побоюється зростання напруги в суспільстві через приплив іноземців, зросла з 37% до 47%.

Спостерігачі фіксують, що протягом останніх років страхи, пов'язані з проблемами міграції, превалювали здебільшого на сході Німеччини. Однак цьогоріч частка респондентів, які висловили саме такі побоювання, виявилася на заході навіть вищою, ніж у землях колишньої НДР: 56% на заході проти 54% на сході.

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"Побоювання, яке відчували здебільшого жителі східної Німеччини, стало темою, що однаково хвилює людей по всій Німеччині", - констатує у зв'язку з цим професорка політології Марбурзького університету імені Філіпа Ізабель Борукі (Isabelle Borucki), яка консультувала авторів дослідження. На її думку, такий розвиток пов'язаний з економічними страхами людей. "Через приплив біженців з України та інших мігрантів може стати ще менше життєво необхідних речей, таких, як прийнятне за ціною житло", - пояснює експертка.

Водночас попри збільшення відповідних показників вони на 10 відсоткових пунктів нижчі за рівень 2016 року, коли ці страхи в Німеччині перебували на піку через кризу, спричинену величезним припливом мігрантів, нагадує Борукі.

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Страх бути втягнутими у війну

Що ж стосується страху перед тим, що Німеччина може виявитися втягнутою у війну, то тут експертка спостерігає "ефект притуплення". Порівняно з минулим роком, коли подібні побоювання висловлювали 42% опитаних, цьогоріч таких стало 43%. Це 15 місце в списку найпоширеніших у Німеччині страхів.

Тема зміни клімату хвилює західних німців набагато сильніше, ніж східних. На заході Німеччини побоювання, пов'язані з цією проблемою, поділяють 49% респондентів (історичний максимум), а на сході - "лише" 40%. "Імовірно, тому, що для багатьох тут зміна клімату - далека тема, - припускає Ізабель Борукі. - А ось з економічними труднощами доводиться боротися у першу чергу східним німцям".

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Прикметно, що серед респондентів віком від 14 до 19 років зміна клімату, за даними опитування, є проблемою номер один. 54% опитаних цієї вікової групи заявили, що відчувають страх із цього приводу.

Довгострокове дослідження "Страхи німців" ось уже протягом 30 років фіксує основні тривоги й турботи населення Німеччини. Щороку влітку учасники цього опитування відповідають на запитання про їхні особисті, політичні, економічні та екологічні проблеми. При цьому респондентам пропонується оцінити значущість проблем із близько 20 сфер.