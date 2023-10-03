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ПолітикаНімеччина

Шольц у День єдності: Завдячуємо мужності східних німців

Степан Смишляєв
3 жовтня 2023 р.

Під час урочистостей з нагоди 33-ї річниці возз'єднання Німеччини посадовці багато говорили про роль східних німців, а також уроки, які можна винести з возз'єднання для сьогодення.

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Учасники святкувань возз'єднання Німеччини перед ратушею у Гамбурзі
Під час урочистостей з нагоди 33-ї річниці возз'єднання Німеччини посадовці багато говорили про роль східних німців у цих історичних подіяхФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

У Гамбурзі у вівторок, 3 жовтня, проходять центральні урочистості з нагоди 33-ї річниці возз'єднання Німеччини у яких бере участь керівництво держави і місцевої влади. Зокрема, на святкуванні присутні канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президентка Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), голова Федерального конституційного суду Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth), мер Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher).

"Ми багато чим завдячуємо мужності східних німців: вони подарували нашій країні єдність у мирі і свободі", - написав Олаф Шольц у соцмережі Х (колишній Twitter) з нагоди Дня німецької єдності.

Олаф Шольц , Франк-Вальтер Штайнмаєр, Бербель Бас, Штефан Гарбарт та Петер Ченчер під час урочистостей в Гамбурзі
Олаф Шольц , Франк-Вальтер Штайнмаєр, Бербель Бас, Штефан Гарбарт та Петер Ченчер під час урочистостей в ГамбурзіФото: Fabian Bimmer/REUTERS

"Там, де на горизонті з'являється щось нове, завжди з'являються і шанси. Навіть у такі складні часи, як зараз, ідеться про те, щоб відкривати горизонти", - наголосив канцлер.

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"Мешканці Східної Німеччини пережили потрясіння"

На центральній церемонії святкувань у Гамбурзі цьогоріч витупали мер міста і голова конституційного суду. Ченчер, зокрема, назвав возз'єднання поворотним моментом в історії Німеччини і важливою віхою на шляху до об'єднаної Європи.

Проте, за його словами, пам'ять про радість і святкування не може приховати той факт, що тягар цієї історичної події був розподілений нерівномірно.

"Тоді як на Заході мало що змінилося в результаті возз'єднання, громадяни на Сході пережили потрясіння і негаразди у своєму приватному і професійному житті, деякі з яких тривають і донині".

Мер Гамбурга Петер Ченчер виступає на урочистостях з нагоди річниці возз'єднання Німеччини
Мер Гамбурга Петер Ченчер виступає на урочистостях з нагоди річниці возз'єднання НімеччиниФото: Morris MacMatzen/Getty Images

Ченчер висловив сподівання, що досвід німецької єдності може надати впевненості у вирішенні найважливіших завдань сьогодення. Як приклади він навів перехід до кліматичної нейтральності, вирішення проблем біженців, які мігрують від криз, а також новий початок у політиці безпеки та оборони після нападу Росії на Україну.

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Контрдемонстрація противників урочистостей у День німецької єдності

Напередодні у Гамбурзі відбулася демонстрація проти святкування Дня німецької єдності, в якій узяли участь кілька сотень людей. Як повідомили кореспонденти інформагентства dpa, незабаром після початку ходу було зупинено поліцією. Причиною стало те, що ліві демонстранти розгорнули плакати з протиправними написами. На одному з них, зокрема, було написано вульгарну лайку на адресу Німеччини.

Після того, як учасники акції виконали вимогу поліції "утриматися від демонстрації плакатів" і зняти з облич маски, вони продовжили ходу. На мітингу в районі Санкт-Паулі зібралося 750 осіб. За даними поліції, у зв'язку з використанням плакатів, масок, що приховують обличчя, і піротехніки було порушено кілька кримінальних справ.

Щорічне святкування Дня німецької єдності, який відзначають у пам'ять про мирну революцію в НДР і возз'єднання країни 1990 року, організовує федеральна земля, яка головує в Бундесраті. Цього року це Гамбург.

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Топтема

Учасники святкувань возз'єднання Німеччини перед ратушею у Гамбурзі

Шольц у День єдності: Завдячуємо мужності східних німців

Політика3 жовтня 2023 р.
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