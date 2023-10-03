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У Гамбурзі святкують 33-ю річницю возз'єднання Німеччини

Євгенія Наконечна | Євген Жуков
3 жовтня 2023 р.

На церемонії, присвяченій 33-й річниці возз'єднання Німеччини, очікують близько 1300 гостей, зокрема канцлера Шольца і президента Штайнмаєра. Святкування почалися напередодні, "ліві" противники урочистостей провели ходу.

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У Гамбурзі відбуваються урочистості з нагоди Дня німецької єдності
У Гамбурзі відбуваються урочистості з нагоди Дня німецької єдностіФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

У Гамбурзі проходить святкування 33-ї річниці возз'єднання Німеччини, яка відзначається у вівторок, 3 жовтня. Урочистості розпочалися ще напередодні з міського свята, в якому, за даними організаторів, узяли участь понад 300 тисяч осіб. Концерти, танцювальні виступи та виставки відбувалися до пізнього вечора, а основні заходи заплановано на сам День німецької єдності - 3 жовтня.

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На офіційній церемонії в Ельбській філармонії виступлять перший бургомістр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) і голова Федерального конституційного суду Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth). Очікується близько 1300 гостей, зокрема канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Перед початком церемонії в головній церкві Гамбурга, соборі Святого Михайла, відбудеться екуменічна служба, також заплановано велике свято для городян.

Контрдемонстрація противників урочистостей у День німецької єдності

Увечері 2 жовтня в місті відбулася демонстрація проти святкування Дня німецької єдності, в якій узяли участь кілька сотень людей. Як повідомили кореспонденти інформагентства dpa, незабаром після початку ходу було зупинено поліцією. Причиною стало те, що "ліві" демонстранти розгорнули плакати з протиправними написами. На одному з них, зокрема, було написано вульгарну лайку на адресу Німеччини.

Після того, як учасники акції виконали вимогу поліції "утриматися від демонстрації плакатів" і зняти з облич маски, вони продовжили ходу. На мітингу в районі Санкт-Паулі зібралося 750 осіб. За даними поліції, у зв'язку з використанням плакатів, масок, що приховують обличчя, і піротехніки було порушено кілька кримінальних справ.

Щорічне святкування Дня німецької єдності, який відзначають у пам'ять про мирну революцію в НДР і возз'єднання країни 1990 року, організовує федеральна земля, яка головує в Бундесраті. Цього року це Гамбург.

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