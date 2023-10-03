Чи є ще відмінності між сходом і заходом Німеччини?

У Німеччині 3 жовтня відзначається День німецької єдності. Щороку до цього свята готується доповідь про стан справ у возз'єднаній країні. DW - про головні висновки цього разу.

"Я не знаю нікого, наголошую ще раз - нікого, хто б схвально ставився до нападу Росії на Україну. Нікого". Так відповів уповноважений уряду ФРН у справах сходу Німеччини Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) на запитання кореспондента DW про те, чому в колишній НДР із більшою симпатією, ніж на заході країни, ставляться до режиму Путіна.

Шнайдер нагадав також про те, що саме в нових федеральних землях зараз перебуває особливо багато біженців з України і що місцеві жителі, за його словами, дуже солідарні з ними. Що ж стосується Росії, то на сході Німеччини, сказав він, "інший досвід відносин із Радянським Союзом і, можливо, більший страх перед війною".

"Сходу як такого в Німеччині більше немає"

Урядовий уповноважений щороку готує доповідь про стан німецької єдності, в якій висвітлюються різні аспекти процесу об'єднання ФРН і НДР 33 роки тому.

"По суті справи, - констатував Шнайдер, представляючи доповідь на нещодавній пресконференції в Берліні, - "сходу" як такого в Німеччині більше немає". Є відмінності між життям у містах і в сільській місцевості, між прогресивними регіонами, що переживають бум, і депресивними, але це стосується всієї країни, а не лише території колишньої НДР.

Проте своє власне положення, а також гостроту місцевих проблем східні та західні німці оцінюють по-різному. Так, людей на заході більше хвилює дефіцит житла за прийнятними цінами оренди, на сході - демографічні проблеми внаслідок відтоку населення.

Спеціальні програми підтримки сходу Німеччини завершено

З найважливіших досягнень останнього року Шнайдер назвав дострокове вирівнювання рівня пенсій на сході та заході Німеччини. Саме пенсійна нерівність була, за його оцінкою, однією з головних причин емоційного розколу між східними і західними німцями. "Тепер таких відмінностей немає, а чому їх немає - тому що і зарплати на сході Німеччини підтягнулися до західного рівня, а мінімальний розмір оплати праці тепер однаковий як на сході, так і на заході", - пояснив уповноважений.

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Крім того, саме на сході Німеччини було здійснено безпрецедентно великі інвестиції в найперспективніші галузі економіки, зокрема, у сфері мікроелектроніки в Дрездені та Магдебурзі, які стануть центром індустрії напівпровідників для всієї Європи.

Про стирання відмінностей між колишньою НДР і колишньою ФРН свідчить і той факт, наголосив Шнайдер, що в Німеччині більше не існує спеціальних програм, націлених на прискорений економічний розвиток східних федеральних земель, є тільки програми, орієнтовані на створення приблизно однаково гарних умов життя по всій країні.

Де живуть найзадоволеніші німці?

Цього разу під час роботи над доповіддю про стан німецької єдності проводили паралельне дослідження про те, як свої умови життя оцінюють мешканці міст, з одного боку, і сільської місцевості, - з іншого.

"Незалежно від того, йдеться про місто чи провінцію, незалежно від соціальної або економічної структури і незалежно від західно- або східнонімецької прописки, більшість опитаних вважають своє місце проживання гарним для життя", - підбив головний підсумок дослідження професор Евергард Гольтманн (Everhard Holtmann) з Інституту суспільної єдності в Галле. При цьому жителі маленьких міст і селищ оцінюють умови свого життя навіть краще, ніж у мегаполісах.

Найбільш задоволені німці, як виявилося, живуть у комунах з населенням менше двох тисяч осіб. А ось жителі великих міст із населенням понад 500 тисяч осіб виявилися якраз на сході Німеччини більш задоволеними умовами і якістю свого життя, ніж мешканці аналогічних за розміром міст на заході країни.