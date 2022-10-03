Шольц закликав захищати єдність України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня, закликав захищати зокрема і єдність України. "Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість", - сказав Шольц у відеозверненні з нагоди Дня німецької єдності, оприлюдненому у понеділок.
Глава німецького уряду наголосив, що ФРН надає підтримку Києву вже тривалий час і дала зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "насильством не можна зрушити кордони". Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
Цього року урочистості з нагоди 32-ї річниці возз'єднання Німеччини відбуваються в Ерфурті. Святкові заходи організує федеральна земля Тюрингія, яка головує у Бундесраті. В екуменічному богослужінні в Ерфуртському кафедральному соборі, яке відбулося в першій половині дня, брали участь канцлер Олаф Шольц, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) та прем'єр-міністр Тюрінгії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow).
"Наша демократія є сильною. Але ця сила може розвиватися лише тоді, коли ми діємо спільно. День німецької єдності допомагає усвідомити, як багато ми можемо досягти разом", - сказала Бас на урочистій церемонії після богослужіння.
Шольц зустрінеться з Макроном у Берліні
Очікується, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр 3 жовтня проведе прийом громадян. У канцлера Олафа Шольца з нагоди святкування Дня німецької єдності увечері запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні. Політики мають намір обговорити питання двосторонньої співпраці, а також наслідки війни, розв'язаної Росією проти України, та майбутнє Європейського Союзу.
День німецької єдності відзначається у ФРН щорічно 3 жовтня. Цього дня у 1990 році - менш ніж через рік після падіння Берлінського муру - Німецька Демократична Республіка офіційно возз'єдналася з Федеративною Республікою Німеччина.
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