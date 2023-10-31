Пісторіус: ФРН має бути готова до оборони

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус констатував, що агресія РФ проти України поставила всю Європу на межу нової війни. Тож ФРН має бути в змозі захиститися та підготувати до цього Бундесвер.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) знову застеріг від загрози війни в Європі та вказав на необхідність підготувати Німеччину до оборони. Агресивна війна Росії проти України призвела до того, що Україна зіткнулася з новою реальністю, від якої вона відвикала протягом 30 років, заявив урядовець в ефірі суспільно-правового мовника Deutschlandfunk у вівторок, 31 жовтня.

"А саме, що в Європі існує загроза війни з боку агресора. Ми до цього не готові психологічно", - уточнив він. Пісторіус додав, що Німеччина має готуватися до такої загрози, щоб мати змогу захиститися. "Ми повинні бути в змозі вести війну, оборонну війну, захисну війну, щоб зрештою нам не довелося цього робити", - сказав Пісторіус. За словами міністра, не можна підготуватись до загрози, яку не сприймаєш і яку не приймаєш.

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Найближчими роками, за словами урядовця, йтиметься про використання створеного у ФРН спеціального фонду підтримки Бундесверу та реорганізації структур збройних сил. Однак для того, щоб виправити помилки минулих 30 років, потрібен час.

"У Європі може виникнути загроза війни"

Цю тему Пісторіус згадував і 29 жовтня в ефірі суспільно-правового телеканалу ZDF. "Ми повинні знову звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни. А це означає, що нам слід бути готовими до війни. Ми повинні бути готові до оборони. І підготувати для цього Бундесвер та суспільство", - заявив він тоді у програмі ZDF "Berlin direkt".

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Тоді ж він висловив переконання, що за три-чорити-п'ять років Бундесвер матиме значно інші оборонні можливості, ніж тепер. Водночас міністр уточнив, що вже навіть сьогодні Бундесвер належить до найсильніших збройних сил серед європейських країн-членів НАТО.

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Керівник оборонного відомства ФРН висловився й щодо збройного конфлікту на Близькому Сході. "Йдеться про право Ізраїлю на самозахист і про його право на існування. І Німеччина, безумовно, належить до тих, хто беззастережно говорить "так" цьому праву". Тож, за словами Пісторіуса, "наше завдання - стати на бік Ізраїлю". Водночас Німеччина хоче використати свій вплив, "щоб уникнути подальшої ескалації", додав посадовець.

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