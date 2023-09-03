Зедер під шквалом критики за рішення не звільняти заступника

Відмова прем'єра Баварії звільнити свого заступника після антисемітського скандалу викликала різку критику у партіях із правлячої коаліції ФРН. Тим часом представники єврейських громад не вважають, що скандал вичерпано.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у неділю, 3 вересня, різко розкритикував рішення прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder) не звільняти свого заступника та земельного міністра економіки Губерта Айванґера (Hubert Aiwanger), якого обвинуватили в розповсюдженні антисемітської листівки в шкільні роки.

"Можливо, заплутатися через молодість - це одне, але бувши відповідальним політиком, виставляти себе жертвою і заради гри на публіку розхитувати демократичні підвалини - це інше", - сказав Габек у коментарі інформагенції dpa, підкресливши, що Айванґер "переступив межу".

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Ухвалене Зедером рішення Габек, який представляє "зелених", назвав "не дуже добрим". "Йдеться не про юнацькі гріхи його партнера по коаліції, а, зрештою, про основний консенсус цієї республіки, який мають захищати федеральний уряд та уряди земель", - наголосив він. "Пам'ять про Голокост посідає центральне місце, і ми не маємо знецінювати її. Але саме це зробив пан Айванґер, і виставив себе жертвою", - виснував Габек.

Лінднер: Зедер пов'язав "своє політичне майбутнє з Айванґером"

Представниця соціал-демократів, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) також розкритикувала баварського прем'єра. "Зедер ухвалив рішення не через позицію та відповідальність, а через банальний розрахунок, однак боротьба з антисемітизмом не має бути питанням тактики", - зазначила політикиня в коментарі медіакомпанії RND.

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Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) з Вільної демократичної партії також засудив рішення Зедера, підкресливши, що не побачив у поясненнях Айванґера "чіткої позиції, каяття і вибачень". "Маркус Зедер тепер пов'язав своє політичне майбутнє з майбутнім пана Айванґера", - наголосив Лінднер у коментарі суспільно-правовому мовнику ARD.

Айванґера закликали відвідати Дахау

Уповноважений федерального уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) на тлі скандалу запропонував Айванґеру відвідати меморіал на місці концентраційного табору Дахау, щоб продемонструвати таким чином, що він "відповідальний політик". Про це Кляйн сказав у коментарі RND.

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Голова єврейської громади Мюнхена і Верхньої Баварії Шарлотта Кноблох (Charlotte Knobloch) заявила, що рішення Зедера не звільняти свого підлеглого не означає, що скандал вичерпано. "Йому необхідно відновити довіру і дати зрозуміти, що його дії демократично і юридично обґрунтовані. Двері єврейської громади завжди були відчинені для нього", - сказала Кноблох, цитує dpa. Вона також закликала Айванґера словом і ділом спростувати звинувачення, які досі висуваються проти нього.

Антисемітський скандал в уряді Баварії

Наприкінці серпня видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що в шкільні роки Айванґер, імовірно, дотримувався антисемітських поглядів. За даними видання, у 1980-ті роки, ще школярем, він написав листівку з юдофобськими гаслами й поширив її у своєму навчальному закладі.

Після публікації Айванґер запевнив, що не створював листівок та "вважає їхній зміст огидним і нелюдським". Водночас він визнав, що "один або кілька примірників" листівки й справді були знайдені в його портфелі. Згодом відповідальність за це узяв на себе старший брат Айванґера, який запевнив, що написав листівку в помсту за погану оцінку.

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Натомість баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер заявив, що не має наміру звільняти Айванґера, назвавши це "невідповідним кроком". За його словами, він ухвалив таке рішення після всебічного розгляду справи й тривалої розмови з Айванґером, який запевнив його, що не був автором антисемітської листівки. Айванґер також вибачився, "продемонстрував каяття", а ще раніше письмово відповів на об'ємний перелік запитань щодо обвинувачень, які йому висунули, додав Зедер.

"Звільнити когось зараз за те, що сталося 35 років тому, і від чого він сьогодні однозначно відмежовується, було б занадто", - сказав Зедер в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ZDF.

Маркус Зедер очолює баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС), що формує на загальнонімецькому рівні консервативний блок із Християнсько-демократичним союзом (ХДС). Цей блок утворює найбільшу опозиційну фракцію в Бундестазі. А самого Зедера спостерігачі вважають одним із головних претендентів на роль кандидата в канцлери від консерваторів на наступних загальнофедеральних виборах.

У сестринській партії ХДС також сигналізували підтримку діям Зедера. На це зокрема вказує коментар першого парламентського секретаря ХДС/ХСС Торстена Фрайя (Thorsten Frei) виданню Rheinische Post. Міркування Зедера були "правдоподібними", тож баварський прем'єр-міністр "ухвалив дуже зрозуміле і добре обдумане рішення у складній ситуації", переконаний Фрай.